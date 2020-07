Echazú a la oposición: “dejen de pedir mesas de trabajo que ya existen”

El Diputado por Pueblo Eloy Echazú manifestó su malestar ante las recientes críticas de

distintos sectores de la oposición. “Aquellos que nos cuestionan, no se acercaron nunca a ver

cómo podían colaborar”, dijo el legislador, y pidió “que se pongan a trabajar por los vecinos,

que ahora nos necesitan más que nunca”.

Durante los últimos días, tanto en Río Gallegos como en el resto de la provincia, referentes de

la oposición manifestaron sus diferencias con la forma en que se está gestionando la pandemia

a nivel local, ante el brote de covid-19 que se presentó en la ciudad capital.

Al respecto, el diputado por Pueblo Eloy Echazú lamentó que “quienes más critican la gestión

no se han acercado nunca a preguntar que se puede hacer”, y de esta forma diferenció a otros

referentes de la oposición que participan activamente de la Junta Municipal de Protección Civil

y que ofrecieron su ayuda a las autoridades comunales: “el vecino nos necesita a nosotros en

la calle, trabajando por la gente, no haciendo críticas que no llevan a nada”, dijo Echazú y

aseguró que “es fácil criticar mientras se está calentito en su casa”.

“Estamos en un momento muy difícil, no hay que volver a la grieta”, dijo Echazú, y pidió a la

oposición que “dejen de caranchear y pedir mesas de trabajo que ya existen, y en las que sus

sillas siguen vacías porque no aparecen”.

El legislador lamentó además que desde la oposición se hable de abandono a la gente, cuando

se está trabajando las 24 horas y articuladamente con autoridades provinciales, con las fuerzas

armadas y de seguridad, con personal de sanidad y con referentes y equipos de trabajo de

otros partidos políticos: “claramente desconocen lo que estamos haciendo, y hablan de

abandono, cuando el mejor ejemplo de abandono a los vecinos es lo que hicieron ellos durante

los cuatro años de gestión macrista”, dijo finalmente.