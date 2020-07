Coronavirus: 5 nuevos casos en El Calafate

El Ministerio de Salud y Ambiente informa desde el inicio de la pandemia Santa Cruz registra un total de 60 casos positivos a coronavirus, de los cuales 51 negativizaron al virus. Hasta el momento, el número de casos descartados es de 2065 en todo el territorio santacruceño.

Hasta el momento se procesaron 13 muestras en laboratorios de la provincia: 5 muestras de casos sospechosos de El Calafate resultaron positivas a COVID-19, 6 muestras de casos sospechosos de Rio Gallegos resultaron negativas y 2 muestras de vigilancia de Rio Gallegos fueron descartadas

En cuanto a los nuevos positivos de la localidad de El Calafate se informa que corresponden a una familia de 4 personas provenientes de provincia de Bs As con domicilio en El Calafate quienes vinieron en auto particular ; y una persona proveniente de Rosario el cual también ingresó en auto particular, los mismos se encontraban realizando la cuarentena en hotel de la localidad y serán trasladados al área de aislamiento del hospital SAMIC.