Municipio invita a elegir el Logo del Natatorio

La Municipalidad de Río Gallegos lanza una convocatoria de participación ciudadana que afianza el sentido de pertenencia e identificación con las instituciones de la comunidad. La invitación es a reaccionar en el posteo de la página de Facebook ‘RG Deportes’, según la opción de logo que cada vecino prefiera.

El natatorio ‘Chela Gay’ consolida su marca y para ello se involucra a todos los riogalleguenses, que pueden sumarse a través de la interacción mediante la red social.

Solo serán tenidas en cuenta las reacciones manifiestas con un click en el posteo original, que puede encontrarse en el siguiente link:

https://www.facebook.com/530772617084085/posts/1527440780750592/?d=n

Cabe destacar que el logo visualizará al espacio comunal en las actividades y eventos de los que formen parte nuestros deportistas.

Desde la organización detallaron que hay tres opciones, las cuales se pueden elegir con un Me Gusta, un Me Encanta, o un Me Importa, según cual fuere la preferencia.