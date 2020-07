Intensifican los controles en la zona norte

Luego de que entrara en vigencia el Decreto 811/20 que establece el fortalecimiento de controles en la zona norte y en Güer Aike por parte del Estado Provincial, una comitiva que incluye al Jefe de Gabinete y al Ministro de Seguridad de la provincia se hizo presente en Ramón Santos.

El Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez, el Ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre y el intendente Fernando Cotillo se hicieron presentes en la zona norte. Durante el mediodía verificaron el trabajo de las fuerzas de seguridad y diferentes áreas del gobierno provincial y el municipio en el ingreso a la provincia por Ramón Santos.

También se encuentran en la zona norte los representantes del Ministerio de Gobierno, el Secretario de Marcio Domínguez y la subsecretaria Marisa Mansilla; autoridades el Ministerio de Seguridad, el subsecretario Diego Farías (Protección Civil) y María Sanz (Seguridad Vial), entre otrxs.

Cabe destacar que en su artículo 5° el Decreto 811/20 que entró en vigencia el pasado lunes 6 de julio instruye a las autoridades superiores del Ministerio de Seguridad de la Provincia a cargo de Lisandro de la Torre, “a supervisar “in situ” de manera conjunta con el personal policial e inspectores de transportes afectados al operativo de control, el ingreso de personas a la provincia de Santa Cruz desde las rutas que conectan a la provincia por el limite interprovincial zona norte”.

Además, este artículo deja establecido que el horario de ingreso al territorio provincial a través de los puestos de control policial será de 08:00 hs a 20:00 hs., a los efectos de intensificar y coordinar el trabajo de control y supervisión de las medidas adoptadas en el marco del Decreto Nº 774/20 y concordantes. Solamente quedarán exceptuadas del horario precedentemente establecido aquellas situaciones de urgencia debidamente acreditadas.

En relación al operativo, el Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez recordó que el 18 de junio se habían hecho presentes en la localidad de Caleta Olivia autoridades provinciales y de la vecina Chubut. “Estamos acá verificando el trabajo de las diferentes áreas vinculadas al control que garantice el cumplimiento del nuevo decreto 811”, manifestó.

“Creemos que hay que seguir trabajando como desde el primer día para evitar la propagación del virus, lamentablemente Comodoro Rivadavia tiene circulación comunitaria, por lo que tenemos que fortalecer los controles y seguir trabajando en conjunto”, agregó.

“Lamentablemente nuestra provincia después de más de 30 días sin casos y por la irresponsabilidad de algunos se encuentra con nuevos casos, cuatro positivos en Río Gallegos, por lo que estamos extremando los controles priorizando como siempre la salud de los santacruceños y santacruceñas”, destacó el funcionario.

“Vamos a seguir articulando con los municipios y garantizando el cumplimiento de protocolos sanitarios en relación a las actividades esenciales vinculadas a la economía de nuestra provincia”, expresó.

Por su parte el ministro de Seguridad se refirió al Decreto 811/20 y al fortalecimiento de los controles inter jurisdiccionales. “Solo se encuentran autorizados los ingresos de las actividades permitidas por Nación y la provincia con protocolos de bioseguridad algo que estamos informando en Ramón Santos, no permitiremos ingreso por lugares no habilitados. En cuanto a la zona norte recordamos que quienes no cuenten con los protocolos deben contactarse con las áreas competentes para analizar los mismos en función de la situación epidemiológica vigente”.