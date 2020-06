Colectivo de mujeres reclamó por dos femicidios en San Julián

«Hoy se cumplen once meses del crimen de Zulma (Malvar), y de Liseth Barrera hizo un año en abril. Ambas causas tramitan en este juzgado, y no hay responsables, un fallo, nada que indique avances en las investigaciones», dijo a Télam Noel Miranda, de la Ola de Mujeres.

Zulma Malvar (63), médica ginecóloga y obstetra, apareció muerta en su domicilio el 18 de julio de 2019 y la autopsia determinó que fue por asfixia mecánica y con signos de mucha violencia física de ataque y defensa en su cuerpo.

«La causa de Malvar sigue avanzando con testimoniales que ha pedido la querella y se han oficiado en el juzgado», dijo a Télam el fiscal Alejando Victoria.

Consultado si hay alguna persona que puede ser sindicada como autor del crimen, explicó que «hay secreto de sumario».

«En principio fue un homicidio, puede ser que por las características, al continuar la investigación se determine que se trató de un femicidio, ese agravante puede estar dado, pero será con el correr de la instrucción y de las pruebas que existan en el expediente», agregó.

En el caso de Liseth Barrera, una joven que apareció muerta con un disparo en la cabeza efectuado con el arma reglamentaria de su pareja, el 13 de abril de 2019 en su domicilio de la ciudad de Gobernador Gregores, en el centro provincial, Miranda señaló que «la familia apunta a la pareja, que sigue cumpliendo funciones como policía».

El fiscal Victoria informó que «se investiga la muerte y no es que está claro que hubo una participación de terceras personas, que no se descarta tampoco. No se tiene la certeza de que pueda ser un homicidio o si Liseth se quitó la vida».

«Se está a la espera de la reconstrucción virtual del hecho, se tomaron diferentes medidas de altura y de peso a la pareja, y estamos a la espera de que Criminalística de Pico Truncado brinde el resultado de esa pericia», informó el magistrado.

Victoria dijo que «la causa de Malvar fue la primera que se movió no bien se levantó parcialmente lo del Covid-19, fue la prioridad entre otras causas con presos, que no permiten mayor dilación de tiempo».

Para Ola de Mujeres, en cambio «los reclamos se aúnan porque los dos femicidios están en el mismo juzgado» a cargo del juez penal Ludovico Pío Pala, hacia donde cada 18 de mes la organización marcha desde el mástil central, en el marco de la cuarentena, con tapabocas, distanciamiento social y carteles con la consigna «justicia ciega, sorda y muda no es justicia».

La dirigente opinó que «esto no tiene que ver con la cuarentena, no hay una justificación» para que no avancen las investigaciones, «y lo que más llama la atención es que no hay ningún tipo de manifestación de la justicia en Puerto San Julián», agregó.

«Algo que notamos muy diferente con otro femicidio ocurrido en Comandante Luis Piedra Buena, el caso de Jesica Minaglia, donde la jueza (Noelia Ursino) rápidamente tuvo perspectiva de género, encuadró la investigación dentro de lo que es un femicidio, lo que no está sucediendo en ninguna de estas dos causas», afirmó.

Miranda reclamó, además, «que la Justicia se capacite con perspectiva de género y aplique la Ley Micaela a la cual Santa Cruz adhiere».

