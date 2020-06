Grasso pidió extremar controles ante la llegada de más riogalleguenses

El Intendente Pablo Grasso presidió hoy una nueva reunión de la Junta Municipal de Protección Civil en la cual se analizó particularmente el arribo en las próximas semanas de unos 500 riogalleguenses que se encuentran en distintos puntos del país. Pidió extremar las precauciones para evitar una disparada de casos en la ciudad.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Sala Futura de la Municipalidad de Río Gallegos respetando los protocolos sanitarios vigentes, tuvo como principal objetivo analizar la llegada de más de 500 personas a la ciudad, que arribarán en diferentes grupos hasta fin de mes, teniendo en cuenta que se deben tomar acciones para garantizar la situación epidemiológica actual.

Al Municipio le preocupa especialmente mantener el éxito alcanzado en la localidad, que actualmente cuenta con cero casos positivos de Covid-19 y que no haya una disparada de contagios como ocurrió en otras partes del país. Por ello, en el marco de la Junta Municipal se evaluaron las diferentes opciones y se analizaron los medios disponibles para el control y seguimiento de cada una de las personas, teniendo en cuenta que muchas de ellas estarán arribando desde zona de alta circulación del virus.

En este sentido, el Intendente Pablo Grasso valoró el trabajo realizado por todos los sectores, y pidió extremar los controles y las precauciones ante la llegada de estos vecinos, ya que resulta fundamental reducir al mínimo el riesgo de contagio y a la vez es importante maximizar los recursos humanos y financieros disponibles para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Al respecto, se consideraron los aspectos positivos y negativos de las distintas alternativas para pasar la cuarentena obligatoria, tales como hoteles o gimnasios y si también es posible que algunos de los repatriados continuar con el aislamiento en sus domicilios, con los controles correspondientes.

En este sentido, el doctor Javier Lerena, director del Hospital Regional, consideró que puede haber una reducción de los costos si muchos de los que llegan pueden hacer la cuarentena en sus domicilios y no en hoteles o gimnasios, aunque ello demande intensificar los controles.

Esta opinión fue compartida por varios de los presentes, aunque hubo reparos desde algunos sectores teniendo en cuenta que si se deja a los aislados en hoteles o gimnasios, se facilita considerablemente el control del aislamiento.

Si bien el intendente Grasso dejó claro que el Municipio pone a disposición de la ciudadanía todos los elementos que estén a su alcance, también apeló a la responsabilidad de la gente que decide voluntariamente volver a Río Gallegos para que respete la cuarentena y que sus familias contribuyan con parte de los costos que demanda el aislamiento en hoteles y la alimentación.

Este punto es de especial importancia, teniendo en cuenta que la Municipalidad ya realizó denuncias penales a personas que, estando en sus domicilios, no cumplieron con la cuarentena, poniendo en riesgo al resto de los vecinos, y que además la decisión de regresar a la ciudad es voluntaria y personal, y corresponde al Municipio y a cada uno de los sectores intervinientes velar por la seguridad y salud de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, con las medidas que considere adecuadas.

Al respecto, se acordó reforzar los equipos de control de cuarentena que dependen de la Dirección de Administración de la Salud Pública (actualmente son siete) con la incorporación de voluntarios de Cruz Roja y la afectación de más personal municipal.

Además, y como primera medida, se analizará caso por caso a cada una de las personas que llegarán a la ciudad, para definir de acuerdo a determinados criterios dónde realizará la cuarentena. Entre estos criterios se mencionó el lugar de origen (si se trata de una zona de circulación del virus o no), la composición del grupo familiar (si hay personas consideradas de riego) y la franja etaria, teniendo en cuenta que adolescentes y jóvenes son más propensos a no respetar el aislamiento social obligatorio.

Por otra parte, se acordó trabajar durante los próximos días en el censo y análisis de cada caso, teniendo en cuenta que aún hay un margen de tiempo hasta la llegada de los primeros repatriados a fin de la semana próxima, y se decidió hacer una nueva reunión el martes 16.

La reunión estuvo presidida por el Intendente Pablo Grasso, a quien acompañó el diputado por pueblo Eloy Echazú y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo, y en esta oportunidad tomaron la palabra, además del jefe comunal, la directora de Administración de la Salud Pública María Alejandra Miranda; la Secretaria de Gobierno María Celina Mansilla; la Secretaria de Desarrollo Comunitario Odontóloga Alejandra Vázquez; Moira Lanesan Sancho, quien detalló la flexibilización de la apertura comercial. El Doctor Javier Lerena, director del Hospital Regional Rio Gallegos; el Doctor Horacio Córdoba, presidente del Colegio Médico; Paulo Lunzevich de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y Afines de Río Gallegos; Carolina Neil, presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Afines y Paulo Velazquez, Presidente de la Cruz Roja Filial Río Gallegos. Estuvieron presentes además el Concejal Pedro Muñoz, secretarios y directores de distintas áreas municipales, autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad y representantes gremiales.