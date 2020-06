Nuevo decreto Provincial: Distanciamiento social hasta el 28 de junio

La gobernadora dialogó con los intendentes, comisionados y comisionadas de fomento respecto del nuevo decreto provincial que establece la implementación en el territorio santacruceño del “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio. Pidió a toda la comunidad cumplir con las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. “Más que nunca es tiempo de cuidarnos entre todos y todas”.

Al finalizar la reunión de gabinete en el Salón Blanco la mandataria provincial presentó el Decreto 677/20 ante los jefes comunales, comisionadas y comisionados de fomento. Lo hizo acompañada por los ministros y ministras. Pidió responsabilidad en esta nueva etapa para no tener que dar marcha atrás.

En el marco de la videoconferencia, la gobernadora explicó las cuestiones generales vinculadas al Decreto 677/20, a su término el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez compartió con los intendentes, comisionados y comisionadas los diferentes artículos del mismo.

“Es importante que todos comprendamos las nuevas aristas que nos abre el decreto presidencial (DNU 520/20) al colocar a nuestra provincia en lo que se ha dado en llamar Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”, expresó la mandataria.

En este sentido, la gobernadora explicó que cada uno de los artículos del nuevo decreto fue trabajado con la Secretaría de Legal y Técnica de la provincia en consonancia con el nuevo DNU 520/20, también intervino la Fiscalía de Estado y se analizó la aplicación en la provincia en el marco de la situación epidemiológica vigente.

“Se inicia una etapa nueva, esa etapa nos va a costar muchísimos más, porque vamos a tener que trabajar fuertemente con la responsabilidad social comunitaria. Es indispensable que todos y todas, en cada pueblo de la provincia asuma las conductas que este nuevo momento demandan de nosotros y nosotras”, indicó la gobernadora.

“Llegamos hasta aquí gracias a que una gran parte de la población respondió de manera responsable. Sabemos que siempre están aquellos que quieren marcar la “diferencia” y no respetan determinadas pautas. Ahora es un momento clave, esto no puede pasarnos, debemos seguir evitando la propagación del virus, entendiendo que pueden existir portadores silenciosos y que debemos cuidarnos más que nunca”, agregó la mandataria.

En el diálogo con los y las representantes de cada localidad agregó que hasta ahora, con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se encontraban las fuerzas de seguridad realizando controles permanente. “Esta vez va a ser más difícil, se inicia una etapa donde tendremos que confiar no tanto en el control que realizaban las fuerzas de seguridad y los municipios o comisiones de fomentos. Ahora es la gente la que tiene que actuar de forma prudente, aplicando las medidas preventivas y ser su propio control en el cuidado de los demás”.

La gobernadora dejó en claro que no hablamos de fases, sino que entramos en un momento diferente que requiere de un mayor compromiso para cuidar lo que hemos logrado “No significa todo está terminado. Todo lo contrario, ahora es cuando más debemos cuidar todo lo que hemos conseguido entre todos y todas”.

El Decreto entra en vigencia en el día de hoy y hasta el 28 de junio inclusive, al respecto Alicia aclaró que “no pudimos hacerlo antes porque recién hoy pudimos acceder al DNU 520/20 y estuvimos trabajando toda la mañana en la nueva normativa”.

“Vamos a necesitar por parte de los municipios una tarea muy fuerte de concientización, de sensibilización y será otro desafío más como el que hemos tenido hasta ahora que inició el pasado 20 de marzo”, agregó la titular del ejecutivo provincial.

Respecto de la emergencia sanitaria, y de la situación actual que atraviesa la provincia, la gobernadora recordó que todos aquellos protocolos que surjan en este tiempo de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio serán analizados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia.

“También tendremos que trabajar mucho la concientización porque todavía hay ciertas actividades que están prohibidas como la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos; o práctica de cualquier deporte que involucre más de 10 personas; los cines, los teatros, los clubes, los centros culturales, el servicio público de transporte interurbano sigue prohibido y todo lo que hace al turismo según los establece el artículo 9 del decreto nacional al que adherimos en el Decreto 677”, agregó la gobernadora.

“Esta etapa que se llama de distanciamiento social, es una nueva forma de decir en realidad lo que es distanciamiento físico porque tenemos que tener dos metros de distancia para realizar cualquier actividad, esto es fundamental; como también cada una de las conductas que ya adquirimos como el tapa boca en espacios cerrados compartidos o la higiene permanente de manos y otras cuestiones que hemos venido trabajando en las campañas de prevención”, recordó.

Alicia pidió trabajar con mucha responsabilidad en las próximas semanas y recordó que sigue vigente la “cuarentena estricta” para todos aquellos que vienen de otros lugares con circulación comunitaria.