Denuncian abuso policial en Caleta Olivia

Rodrigo Pérez, el vecino de Caleta Olivia que fue detenido ayer en pleno centro cuando se encontraba realizando una salida recreativa junto a su familia, se presentó esta mañana en el Juzgado y denunció abuso policial. Los videos de su detención se viralizaron en el día de ayer.

Rodrigo Pérez explicó que se encontraba por realizar la primera salida recreativa junto a su familia desde que inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuando sufrió este hecho en pleno centro de la ciudad. “Cuando paramos en el semáforo del centro venían caminando dos policías, un masculino y un femenino, pero no había ningún tipo de control en ningún lado”, relató el vecino damnificado.

En continuidad con el relato, Pérez explicó: “el policía me empezó a mirar, se acercó y me pide la documentación de mala forma, gritándome. Cuando se los voy a dar, no me los recibe y me comienza a hablar fuerte. El hombre saca un handy y pide refuerzos e inspectores de tránsito. Me bajó del vehículo con los documentos en la mano y mi mujer hace lo mismo por lo que le empiezan a gritar. La mujer policía me tira una patada y me dice que yo la golpeé. Ahí reacciona el policía tirándome al piso y ahorcándome. A todo esto estaban mis nenes mirando todo y llorando arriba del auto. La cuestión es que me golpearon, me ahorcaron, tenía como diez policías arriba mío, pisándome la cabeza, me asfixiaron tanto que pensé que me iba a morir. Fue un infierno”.

A continuación, Rodrigo fue trasladado al Hospital Zonal en un patrullero. “Me llevaron al Hospital insultándome, tratándome mal y me dijeron que tuve un ataque de ira y había golpeado a los policías. Yo en ningún momento levanté un dedo”. Rodrigo fue puesto en libertad alrededor de las 22:00 horas tras la orden del juez. “En la Comisaría hicieron unas actas, llamaron testigos, se quedaron con los certificados médicos y me querían hacer firmar algo que yo no estaba de acuerdo porque nunca me tomaron ninguna declaración”.

“Nunca tuve ningún problema, no tengo prontuario. Nunca hice nada de nada. Han vulnerado mis derechos y yo no sé qué hacer”, remarcó Rodrigo Pérez. Esta mañana se presentó en el Juzgado a realizar la denuncia contra los policías y a continuación se volvió a dirigir al Hospital Zonal para realizarse una tomografía ya que permanece con muchos dolores.

Fuente: ZN Noticias