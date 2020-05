Claudio Vidal supera el acuerdo Petrolero Nacional

En este marco y luego de conocerse la homologación en el Ministerio de Trabajo de la Nación Claudio Vidal dejó un mensaje a los trabajadores petroleros de Santa Cruz remarcando claramente que: “ha sido muy difícil enfrentar esta dura lucha que llevamos adelante defendiendo los puestos de trabajo y el salario de cada uno de los trabajadores , una tarea por cierto nada fácil , una tarea que necesita del acompañamiento de cada uno de ustedes , del acompañamiento de un gran equipo de trabajo como lo es el de Petroleros Privados de Santa Cruz , una tarea donde queda demostrado que las convicciones no se dejan en el camino”, remarcó el secretario general de los petroleros

Luego de más de un mes de negociaciones finalmente llegó el acuerdo por lo que Vidal no dejó pasar la ocasión para remarcar que “luego de más de un mes de mucho trabajo, sinceramente no creo que las operadoras no hayan tenido los fondos suficientes para pagar la totalidad de los salarios de los trabajadores que se encuentran suspendidos en su hogar”, para agregar :”entendemos cual es la situación difícil que atraviesa el mundo por esta pandemia por la cual nadie en la humanidad estaba preparado para enfrentar, ha sido muy difícil pero gracias a todos hemos logrado superar el obstáculo en el camino”.

Empresas que no cumplieron

Más adelante Vidal recalcó :” Hay empresas que porque esta institución no aceptó la reducción del salario del 60 por ciento que no pagaron nada de la certificación mensual a cada una de las empresas de servicio y muchos de los trabajadores cobraron mucho menos del 30 por ciento del sueldo . Pero también hay que reconocer que hubo muchas otras empresas que hicieron un gran esfuerzo en la provincia de Santa Cruz y hemos logrado que paguen 60, 80 y hasta el 100 por ciento del salario sin el respaldo de las operadoras o por lo menos sin el respaldo total de las operadoras. Fue una tarea muy difícil y en el medio muchos nos decían que quedamos solos, y verdaderamente nos quedamos sin el acompañamiento de otros gremios hermanos que en otras luchas nos habían acompañado pero siempre supimos que teníamos el acompañamiento del trabajador y de la sociedad porque consideramos que es un reclamo justo”, sostuvo Claudio Vidal.

“Recién – agregó el sindicalista- en el día de hoy 29/05 el Ministerio de Trabajo de la Nación homologó un acuerdo totalmente distinto: las empresas operadoras deberán aportar el 60 por ciento el Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz dejará de cobrar la cuota sindical y aportará 10 mil pesos en concepto de retribución extraordinaria que será denominado en cada recibo de sueldo como Bono Petrolero Santa Cruz, pero también las empresas que operen en la provincia deberán hacer un esfuerzo y aportar unas diferencia para superar ese 60 por ciento que las operadoras en su momento acordaron con otros sectores. Haber logrado esto en este momento tan difícil es muy importante pero tengo que reconocer que no se pudiera haber logrado sin el acompañamiento de los trabajadores, de la sociedad de los colaboradores, del cuerpo de delegados y de todo el equipo de trabajo que conforma Petroleros Privados de Santa Cruz”, reconoció.

Las convicciones no se dejan en el camino

Vidal continuó con la alocución haciendo referencia a “ algunos referentes políticos de esta provincia que nos han acompañado , al equipo legal y técnico de este sindicato, quizás esto nos deja mucho para reflexionar pero creo también queda demostrado que las convicciones no se dejan en el camino y que el gremialismo fue construido para defender los intereses de los trabajadores. Sin ánimo de ofender tengo que reconocer que no me asombra el egoísmo de los sectores empresariales que han recaudado millones en los últimos cuatro años. Lo que me preocupa asusta y duele en el alma es saber que dirigentes de otros gremios petroleros hayan presionado a empresas y operadoras para que no le paguen el salario a los trabajadores de Santa Cruz, que triste y lamentable”, sentenció.

Y continuó fustigando a aquellos que dejaron de lado sus obligaciones como sindicalistas al sentenciar que: “Hubo algunos dirigentes que no jugaron para nada bien en beneficio de los trabajadores petroleros de Santa Cruz a esos les digo que no es el momento de estar desunidos y a quienes trataron de mancharnos diciendo que estaba en contra del gobierno nacional o provinciales digo que están equivocados,nací peronista y voy a morir peronista. No hay reclamo más digno que defender el salario de los trabajadores así que no traten de confundir porque quedó demostrado que Petroleros Privados de Santa Cruz no deja las convicciones en el camino”, fustigó.

Para concluir el mensaje Vidal volvió a indicar “Queda mucho para hacer, la mayoría de los trabajadores de toda la industria petrolera del país todavía están en sus hogares y la verdad es que tenemos que estar convencidos de que la única manera de que puedan volver a los yacimientos en trabajando con unidad. No es el momento de pelearnos por cosas que dejan de ser importantes cuando hablamos de preservar los puestos de trabajo y el salario de los compañeros”, concluyó.