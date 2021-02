«Me cagó a palos mal» y «me vi muerta»: los mensajes de la víctima del femicidio de Rojas

Algunos mensajes en los que Úrsula Bahillo les contaba que había sido golpeada y amenazada por su pareja, fueron publicados en redes sociales por sus amigas.

«Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga», le dijo Úrsula en esa conversación.

La amiga le preguntó si Martínez le pegaba o si no llegó a eso y por eso terminaron, a lo que la víctima contestó: «Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié».

En otro tuit publicado por @MilagrosO_5, se exhibe una captura de pantalla con mensajes de WhatsApp de Úrsula del 19 de noviembre pasado donde la chica cuenta: «Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta».