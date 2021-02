Tras varios adelantos, Foo Fighters lanzó su nuevo disco «Medicine at midnight»

El disco, décimo larga duración en su historia, fue producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, y a lo largo de 37 minutos se suceden unas nueve canciones.

La banda estadounidense Foo Fightersde los cuales ya se habían adelantado «Shame shame», «F * ck you to 2020» (UPROXX), «No Son of Mine», y la más recientemente lanzada balada «Waiting on a War».

El lanzamiento de «Medicine at Midnight» concluye la asociación de la banda formada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, y Rami Jaffee con Spotify, que contó con «Midnight Drops» de contenido exclusivo de video, audio y lista de reproducción.Además, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Foo Fighters presentará una serie especial de radio en seis partes: «Medicine at Midnight Radio» en Apple Music Hits. allí, cada miembro de la banda presentará un episodio de una hora en el que explorarán sus inspiraciones personales y reflexionarán sobre el proceso creativo detrás del álbum.

Los fanáticos pueden sintonizar todos los días de la próxima semana, a partir del lunes 8 de febrero en apple.co/FFRadio.