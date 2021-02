Envían a juicio oral a nueve rugbiers por el crimen de Fernando Baéz Sosa

Los imputados son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Alejo Milanesi, éste último en libertad.

En cambio, Mancinelli rechazó el pedido de Zamboni para que sea sobreseído Milanesi, imputado como «partícipe necesario», e hizo lugar al planteo de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que su eventual responsabilidad penal se defina en un debate oral.

Fuentes de la investigación indicaron a Télam que el magistrado consideró que en el caso de este noveno imputado, el caudal probatorio es menor que para los otros ocho, pero no es suficiente para llegar a una certeza negativa en cuanto a que él no participó del hecho.

De esta manera coincidió así con el planteo de los abogados de la querella, que al presentarse como acusadores particulares en este caso puntual, consideraron que «si bien no hay videos que muestren» a este joven «pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte».

Los abogados habían rechazado así el planteo de la fiscalía, que en su requerimiento de elevación a juicio presentado el 17 de noviembre último había apuntado exclusivamente a los ocho detenidos como quienes «aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron» en el suelo «varias patadas en su rostro y cabeza» y «se dieron a la fuga del lugar, pretendiendo lograr su impunidad».

«Estamos muy conformes, y vemos una justicia objetiva», aseguró a Télam Burlando, tras conocerse la resolución del magistrado, y subrayó la decisión del magistrado de rechazar el sobreseimiento de Milanesi, que había sido respaldado además por el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.

«Nosotros entendíamos que nos teníamos que poner en el rol de acusadores particulares e intentar resolver la situación de Milanesi en un juicio», señaló.