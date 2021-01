Santa Cruz ya tiene su primera “Proveduría de los Trabajadores”

Se puso en marcha el primero de los mercados comunitarios promovidos por la Mutual 12 de Septiembre liderada por Claudio Vidal, que buscará nivelar y reducir el costo de la canasta básica santacruceña, y facilitar el acceso de los vecinos a los artículos de primera necesidad. “Vamos a construir más provedurías en nuestra provincia” anunció el Secretario General del Sindicato Petrolero. Este Sábado 30 de Enero, se convirtió en otro día histórico no sólo para los petroleros, sector laboral donde se originó la iniciativa, sino en general para la masa obrera de nuestra provincia. Desde la Mutual 12 de Septiembre, se realizó la apertura formal de la primera “Proveduría de los Trabajadores”, destinada a combatir el impacto del aumento constante de los precios en la capacidad de los santacruceños de acceder a los productos de primera necesidad. “Es un sueño que nos costó muchísimo” señaló Claudio Vidal, Presidente de la Mutual y Secretario General del Sindicato Petrolero. “Pero lo pudimos hacer realidad con esfuerzo y mucho compromiso, y nos llena de orgullo” añadió. “Enfrentamos un momento muy difícil, pero no por eso nos podemos quedar de brazos cruzados, y dejar este proyecto caer en el olvido. Muchos compañeros y compañeras confiaron en que podía hacerse realidad. Y no nos quedaremos acá: vamos a construir más provedurías en nuestra provincia” puntualizó Vidal. Junto con el líder petrolero, participaron de la ceremonia el Intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó, el Secretario General de Petroleros Jerárquicos José Llugdar, su par de Vigiladores Julio Gutiérrez, los Diputados Farías y Elorrieta, y funcionarios locales de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras, ciudades que se verán beneficiadas en primera instancia por la proveduría. También estuvo presente el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen, referentes sindicales de toda la provincia, e integrantes de la Comisión Directiva de la Mutual 12 de Septiembre y el Sindicato Petrolero, tanto en su conformación actual como en la anterior, a quienes Vidal reconoció como “parte de este proyecto siempre creciente para los trabajadores”. Y a su vez, se contó con la participación de José Córdoba, Rubén Retamozo y Abel Sciuffi, entre otros dirigentes que pertenecieron al Sindicato Petrolero antes de la llegada de Claudio Vidal a la conducción, y destacaron el crecimiento evidenciado por la entidad a lo largo de los últimos años. La “Proveduría de los trabajadores” ya se encuentra en pleno funcionamiento, ubicada en las calles Ramón Lista y Gregores de Pico Truncado. Para acceder a la plenitud de sus beneficios, cualquier trabajador activo o pasivo con recibo de sueldo y cbu puede sumarse como Socio Adherente de la Mutual 12 de Septiembre. La comunidad en general también podrá disfrutar de la proveduría a precio de góndola, con artículos de primera necesidad a un valor reducido respecto del mercado actual.