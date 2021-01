Casación denegó pedido de prisión domiciliaria al exfuncionario Ricardo Jaime

Los jueces de Casación ordenaron a las autoridades de la cárcel «donde Ricardo Raúl Jaime se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene» para preservarlo del coronavirus.

La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación resolvió que el detenido exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once y acusado de otros presuntos delitos, continúe alojado en la cárcel de Ezeiza, al rechazar su petición del beneficio de la prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone, quienes no hicieron lugar al pedido de Jaime, quien había sostenido, entre otros argumentos, la necesidad de cuidar a su madre de avanzada edad, informaron fuentes judiciales. El requerimiento lo hizo inicialmente ante el Tribunal Oral Federal 6, que lo juzga por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía había avalado de la prisión domiciliaria pero el TOF6 rechazó la solicitud y entonces el exfuncionario apeló ante Casación. Los jueces del máximo tribunal penal del país dispusieron finalmente que Jaime siga detenido en en penal de Ezeiza. Borinsky y Petrone dijeron que estaba «suficientemente fundado» el rechazo del TOF al pedido de prisión domiciliaria y que la situación no había variado con respecto a otras resoluciones anteriores similares. El TOF 6 sustancia el juicio a Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito del cual también están acusados familiares suyos. Jaime fue condenado por varios hechos, como la llamada «Tragedia de Once», la colisión de un tren de la línea Sarmiento en la terminal de Plaza de Miserere en la que murió medio centenar de personas. También fue sentenciado por la acusación de recibir dádivas de empresas a las que debía controlar como funcionario. Los jueces de Casación ordenaron ahora a las autoridades de la cárcel «donde Ricardo Raúl Jaime se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene» para preservarlo del coronavirus.