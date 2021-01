Venta de terrenos: La Comuna de Cañadón Seco aclara la situación

Ante la publicación en distintos medios que anuncian la venta particular de terrenos dentro del ejido urbano de Cañadón Seco, en los que se hace mención de una supuesta pre aprobación de planos por parte de esta Comuna; se advierte a la población de la importancia de constatar ante el Consejo Agrario Provincial el estado de propiedad de dichos terrenos y se recuerda que la Comuna de Cañadón Seco no realiza pre-aprobaciones de planos y no interviene en la adjudicación de lotes, trámite que corresponde gestionar exclusivamente ante el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz.