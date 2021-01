Vecinos se manifestaron contra el repositorio de residuos en Truncado

Durante el acto de ayer en la planta de hidrógeno de Pico Truncado, al que asistió el Ministro de Ambiente de la Nación, acudieron algunos vecinos truncadenses para manifestarse. Rechazan que un repositorio en la ciudad reciba los residuos de otras localidades.

Tal como informó El Caletense, ayer se llevó adelante un acto en Pico Truncado, que contó con la presencia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. Allí, el funcionario hizo entrega de equipamiento en el marco del programa federal de erradicación de basurales a cielo abierto.

La iniciativa implica la construcción de un complejo socioambiental para el tratamiento diferenciado de los residuos. En el caso de la zona norte, estaría centrado a unos 15 kilómetros de Pico Truncado y recibiría los residuos de esa y de otras localidades tales como Caleta Olivia.

En este contexto, y más allá de los argumentos señalados por el ministro y por el Secretario de Ambiente de la provincia, Mariano Bertinat, un grupo de vecinos truncadenses acudieron a manifestarse y dar a conocer su descontento.

Rechazan la construcción de los que consideran más basura para Truncado. Con pancartas y gritos, se expresaron fuera de los límites del predio de la planta de hidrógeno de la localidad; que fue el sitio elegido para celebrar el acto.

Las pancartas marcaban el pedido de no a la basura, si al agua, generen empleo, construyan viviendas, no traigan basura.

Las autoridades expresaron que el proyecto desarrollará empleo, que se desarrollará el reciclado de materiales para la industria y cuidaremos más el planeta. Asimismo, apuntaron que la provincia no quiere más basurales en Truncado, en Caleta ni en ninguna otra localidad. Según parece, a no todos los vecinos los convence la idea.

