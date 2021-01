Puerto San Julián: Tras pelea de internos, se fugó un recluso

En la madrugada de hoy viernes, luego que se generará una riña en el pabellón de los detenidos de la División Comisaría Segunda, donde se encuentran alojados reclusos con y sin condena, uno de ellos, se dio a la fuga aprovechando el motín.

Un altercado entre internos, hecho que ocurriera alrededor de las 04:00 horas, habría sido la llave para que Daniel Enrique Aguilar Zarzosa de 27 años de edad, oriundo de Comodoro Rivadavia emprenda la huida de la Comisaría Segunda.

Búsqueda

Aparentemente esa pelea a la que hacemos referencia habría sido la causa para que Aguilar gane la calle, ya que no se observaron forzamientos en barrotes, ni boquetes. Lo que haría pensar que en algún momento se habría abierto las rejas y aprovechando un descuido el condenado escapara, aunque esto último lo hemos consultado al Comisario Povoli, quien no lo confirmó ya que es materia investigativa, para lo cual se están haciendo relevamientos de cámaras.

Durante el día se ha ordenado al personal de la DDI zona centro al igual que el personal de la Regional que se aboquen a dilucidar la forma de escape empleada por el condenado y a tratar en breve de que sea recapturado.

Por otra parte, pudimos establecer que Aguilar Zarzosa, estaba involucrado en la misma causa que el “Paisa”, otro evadido desde unos días de la Comisaría Segunda de Las Heras, Santa Cruz, donde fuera condenado por el mismo hecho, aunque el fugado de San Julián le faltaban 2 ó 3 años para cumplir la pena otorgada por la Justicia.

Vale mencionar que en su momento el interno había solicitado su traslado a una ciudad más cercana a su núcleo familiar, ya que es oriundo de Comodoro Rivadavia.

Hipótesis

De acuerdo con lo que pudo saber Santa Cruz en el Mundo se determinó que faltaba un recluso a las 09:15 horas de hoy, unas cinco horas después de haber ocurrido la gresca en el pabellón de los presos.

Todo parecería quedar atado a la falta de espacio y condiciones adecuadas, que deben soportar las distintas comisarías de la provincia, donde el número de personas privadas de la libertad es alarmante ya que no se alcanzan a reunir las condiciones adecuadas desde el punto de vista humano y de seguridad que deberían tener las dependencias, sumado a ello, la pandemia y la falta de personal.