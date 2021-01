COVID-19: Como se realiza la vacunación en Santa Cruz

En el reporte audiovisual que emite diariamente el Ministerio de Salud y Ambiente en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, la directora Provincial de Enfermería, María Inés Basualdo dio a conocer los aspectos relevantes que giran en torno al proceso de vacunación. Además remarcó dio a conocer cuáles son las preguntas que se deben responder al momento de ser abordados por el triage en el centro de vacunación.

En el inicio del mensaje, la Directora Provincial de Enfermería se refirió a la distribución de las vacunas Sputnik V que han llegado a Argentina y que comenzaron a aplicarse en la provincia de Santa Cruz. “Quizás muchos tienen dudas de cómo es el proceso. Esta vacuna es diferente a cualquiera de las vacunas de calendario, lo cual implica otro tipo de logística. Al requerir más frio que las vacunas de calendario se debe recurrir a una logística diferente y en el proceso de aplicación de las mismas en las localidades también porque tienen que estar guardadas en freezers duales en los cuales se puede alcanzar la temperatura que requiere la vacuna”, explicó. A su vez comentó que los viales o frascos vienen con cinco dosis. “Esto es lo que se debe entender y cuando le toque la población ser vacunada y si hay cinco puestos de vacunación, van a tener que estar las quince personas para poder empezar a realizar el proceso de la vacuna. Desde el momento que la retiramos del freezer, de acuerdo a la temperatura ambiente, el proceso de descongelamiento dura siete minutos. Una vez que se descongeló, tenemos 30 minutos para realizar la aplicación de la misma”, puntualizó.

Asimismo indicó que se comenzó a vacunar al personal de salud y en las localidades el proceso se concretó en los mismos hospitales. “Cuando se realice la vacunación en la comunidad será como se hizo hasta ahora. La persona a vacunar pasa por el triage donde se le hace un interrogatorio y si después del mismo se considera habilitado, pasa al sector de registros donde se hace una carga de datos que va luego a nivel nacional, y se le entrega el carnet de vacunación. Posteriormente se pasa a los puestos de vacunación donde se aplica la dosis y luego va a un sector donde se debe esperar entre 20 y 30 minutos para observar si hay o no alguna reacción adversa”, detalló.

En cuanto al interrogatorio, señaló que se si es mujer se pregunta si está cursando algún embarazo o está amamantando porque sería una contraindicación y no se podría vacunar. “Por ahora se pregunta también la edad porque se está vacunando a las personas entre 18 y 59 años. También se tiene en cuenta que la persona no esté cursando por un proceso de COVID positivo, dado que en caso de ser así no se le puede aplicar en este momento la vacuna y además porque debería estar en aislamiento. Además se pregunta si ha presentado alergia a componentes de otras vacunas o si padece de alergias graves, si está en tratamiento de diálisis o inmunocomprometidos”, agregó. En ese sentido, remarcó que son todos factores que se van a tener en cuenta en el momento de pasar por el triage.

En relación a la cantidad de dosis que se aplican por persona, precisó que son dos. “Hay una primera dosis que llegó a casi todas las localidades. Quedan dos localidades de Zona Norte, que serían Perito Moreno y Los Antiguos a donde se llegará próximamente. Y la dosis siguiente se aplica con posterioridad a los veintiún días. El componente el primer vial es diferente al de la segunda dosis”, subrayó.

En otra parte del mensaje, sostuvo que “es muy importante que se ha podido llegar con la vacunación a una parte del personal de salud, el cual le está haciendo frente a esta pandemia y una vez que se coloque la segunda dosis y se adquiera la inmunidad, se podrá bajar la curva y los contagios”.

“La llegada de la vacuna no implica que no nos tenemos que seguir cuidando. Respetemos todas las recomendaciones que desde marzo del año pasado venimos transmitiendo y difundiendo por todos los medios y son el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar las reuniones sociales, usar tapabocas o barbijo. Entre todos podemos hacerle frente a la pandemia”, concluyó.