Partido Obrero denuncia ataque en su sede con intención de “dar un mensaje”

Esta mañana, los referentes del Partido Obrero de Caleta Olivia se encontraron con una triste imagen en la sede, ya que al llegar pudieron observar vidrios rotos en la puerta principal y una piedra de grandes dimensiones en el interior. Omar Latini cree que fue un hecho intencional, para “dar un mensaje” en una semana en la que se denunció a funcionarios por la problemática del agua.

“Esta mañana cuando vinimos a nuestra sede partidaria nos encontramos con los vidrios destrozados de la puerta y un piedrazo de grandes dimensiones dentro del local”, comenzó su relato el dirigente del Partido Obrero, Omar Latini. “Claramente esto lo hizo una persona adulta con la intención de producir un daño. No se llevaron nada, ni forzaron la puerta”, amplió.

“Hemos comprobado que no falta nada y nosotros creemos que es un mensaje de alguien que está disgustado con nuestras ideas. Es llamativo que esto suceda en la misma semana en la que hicimos una denuncia penal a funcionarios por el tema de la falta de agua y la malversación de fondos. A alguien no le gustó lo que hicimos y pretenden callarnos de esta manera. Obviamente a esta altura del partido no vamos a dejar de hacerlo”, remarcó.

Por último, Latini mencionó que se realizará la denuncia correspondiente en la fiscalía de turno. El testimonio de una vecina indica que el hecho vandálico se habría producido alrededor de las 2 de la madrugada, mientras que otra vecina se ofreció a colaborar con las cintas de una cámara de seguridad que podría aportar datos sobre el autor del hecho.