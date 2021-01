Petroleros dice presente en la celebración de reyes magos

Desde la Hora 16.00 los Reyes recorrerán la ciudad.

Con la presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar, la institución liderada por Claudio Vidal realizará hoy Miércoles 6 Enero, actividades en distintos puntos de la provincia. Se realizará en Las Heras, y continuará en Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos, con entrega de golosinas y distintos entretenimientos infantiles. “Queremos que todos los chicos pasen un feliz día celebrando esta fecha tan especial” señaló el dirigente.

Desde el sindicato petrolero, se organizó un importante despliegue para celebrar la llegada de reyes magos, que recorrerán las calles de las 4 localidades donde tiene base dicha entidad, repartiendo alegría para los niños santacruceños.

En Caleta Olivia, se realizará una caravana que partirá a las 16 horas desde el Barrio Esperanza, para llegar a los pequeños de cada rincón de la ciudad. Debido a la pandemia los caramelos serán entregados en bolsitas y se les pide a los papás que los niños tengan barbijo colocado.

En la previa del evento, el secretario general petrolero, Claudio Vidal, manifestó que “llegaron las vacaciones, y sabemos que por la situación general muchos niños deberán pasarla en sus casas. Por eso nos pareció significativo estar presentes, y que el hecho de que no hayan podido viajar, no signifique que no van a poder pasar un buen momento. Tenemos un equipo comprometido en alegrarle el día a nuestros pequeños».