Turismo: “Hoy la expectativa es malísima”

El secretario de Turismo de El Calafate, Oscar Souto, dijo que los tres vuelos diarios que actualmente operan a nuestra localidad “ni siquiera alcanzan para cubrir la demanda de las reservas que ya había”.

“La expectativa hoy es malísima”, advirtió el funcionario en declaraciones a FM DIMENSION. “Si no hay suficientes vuelos en pantalla para el mes de febrero, van a haber muchas cancelaciones… Prácticamente está todo perdido en esta temporada”, agregó.

Souto dijo que debiera haber al menos entre 5 y 6 vuelos diarios para atender la demanda ya generada por promociones tales como el Hot Sale y el Pre Viaje, lanzado por el Gobierno Nacional.

El secretario de Turismo desligó de esta responsabilidad a Aerolíneas Argentinas, que según dijo siempre manifestó su voluntad de programa mas vuelos para cumplir con las ventas anticipadas. Y apuntó al Gobierno provincial por la poca cantidad de vuelos que permite a El Calafate

Consideró que en el caso de El Calafate “tener más vuelos no significa tener más circulación comunitaria del virus”, debido a las características de los visitantes que llegan a esta localidad, que buscan turismo en espacios abiertos, no realizan vida nocturna, no se congregan en multitudes (como en la costa atlántica) y además los prestadores de servicio cumplen con el protocolo “a rajatabla”, señaló.

Indicó que otros destinos de la Patagonia, como Bariloche por ejemplo, tienen un mucho mayor número de vuelos con una peor condición sanitaria. “A este paso el quebranto de las empresas va a ser irreparable”, advirtió Souto.

Fuente: Ahora Calafate