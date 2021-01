Amado Boudou: “A partir de febrero van a ir contra Cristina”

El ex vicepresidente Amado Boudou cuestionó este viernes la decisión judicial que le revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba desde el inicio de la pandemia y, tras asegurar que su caso «es una anécdota», aseguró que «hay que estar preocupado porque creo que a partir de febrero van a ir contra Cristina».

El ex funcionario repitió que la causa en su contra es «trucha» y que «está todo armado», mientras que se refirió de manera irónica al sistema judicial: «El 30 de diciembre a las 9 de la noche estaban trabajando. Es un orgullo para los argentinos tener servidores públicos que trabajen tanto. Pero es un trabajo selectivo».Luego insistió en que la preocupación para él es la situación de Cristina Kirchner: «Hay que estar preocupado por el sistema judicial que se convirtió en un sistema persecutorio donde la mas perseguida es la vicepresidenta de la Nación», aseguró en diálogo con El Destape Radio.

Y siguió: «Yo estoy más preocupado por lo que pueda pasar con Argentina, no por mi caso. Yo creo que a partir de febrero van a ir contra Cristina», afirmó.

Boudou también aprovechó para enviar un mensaje político sobre su situación: «Sin duda pensé que a un año con este gobierno en el poder no iba a ser así. Es grave lo que está pasando y la democracia está degradada», dijo al hacer referencia a lo que desde el kirchnerismo llaman «lawfare».

«Lo mejor que podría pasar en la Argentina es que se revean todas las truchadas de estos años. En mi caso testigos comprados, pericias que no se hicieron. Hay todo un entramado donde no hay pruebas, solo dichos. Lo mas sanador sería poder discutir esto», dijo, y agregó: «Hay que anular el juicio y volverlo a hacer».

Boudou también apuntó contra la oposición al afirmar que usa a la Justicia como herramienta para boicotear las decisiones legislativas: «Todo lo que se vota en el Congreso la respuesta de la oposición es ‘lo vamos a judicializar. Se trate de la ley de la interrupción del embarazo o la reforma jubilatoria. Está claro que hay un contrapoder, que es una herramienta para los mas poderosos».

El también ex ministro de Economía defendió su carrera política: «No me arrepiento de nada. Todo me da cada vez mas certezas de que estuvo bien».

A última hora del miércoles, sobre el filo del cierre del año judicial (este jueves es feriado) el juez Daniel Obligado revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba Boudou por lo que el ex vicepresidente deberá volver a la cárcel, en una medida que podría efectivizarse en los próximos días. El magistrado, el mismo que le había otorgado el beneficio al ex vicepresidente al inicio de la pandemia de coronavirus, tomó la decisión 27 días después de que la Corte Suprema confirmara la condena a 5 años y 10 meses de prisión por la causa Ciccone.Boudou fue condenado por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública y por ello también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Sobre lo que viene para el futuro, Boudou apuntó a la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas: «Temo que todo esté montado sobre la situación judicial de los K y no de las políticas que ya implementó el gobierno e intentará durante los próximos meses».