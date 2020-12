Se viene una nueva edición de “Música en la Casa”

Como cierre del año, la Casa de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, organizó un festival de música que será transmitido on line, ya que por las disposiciones vigentes no podrá tener público presente. En esta ocasión se presentarán las bandas Código Norteño, Dol Amroth, BATR, Pindapoy, Resistencia Punk y Beyond The Multiverse.

Al respecto el jefe de la Casa de la Juventud, Ariel Guerrero, afirmó que “buscamos cerrar el año con todo”, y resaltó los cuidados que se tomaron para el desarrollo del evento, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual.

En este sentido, Guerrero destacó que en cada cambio de banda habrá un espacio de tiempo en el cual se desinfectará todo el escenario cumpliendo con los protocolos, y en ese momento se hará la presentación de break dance, de bmx y de cantantes solistas, en un escenario alternativo.

El festival, que comenzará a las 18 y se extenderá hasta la medianoche, podrá ser seguido a través de las redes sociales oficiales.

Finalmente, el funcionario agradeció a su equipo de trabajo, al Intendente Pablo Grasso, al Concejo Deliberante, a comerciantes locales y al Centro Chileno por el apoyo constante en cada actividad que se realiza, mencionando especialmente a las direcciones municipales de Ornamentaciones y de Comunicación Pública.