Pablo González indicó que no hay indicio de suspender las PASO

La semana pasada la oposición al Gobierno Nacional ingresó proyectos al Congreso a fin de que suspendan las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2021. Tiempo FM entrevistó al diputado nacional por Santa Cruz Pablo González, quien descartó que se las elecciones de agosto queden suspendidas.

«Mauricio Macri las quiso suspender y ahora la oposición no la quiere suspender. Había siete proyectos, desde que el presidente se reunió con gobernadores, ingresaron dos más bastantes fuertes» sostuvo el entrevistado sobre el tema.

De todas maneras indicó que no hay tiempo para que sean tratados en lo que resta del 2020, pero aclaró que no tienen vencimiento en función del año electoral. «Se podría tratar en febrero o marzo, pero no hay consenso para que se aprueben. Similar a la reforma judicial» sostuvo el legislador.

Sostuvo además que no hay de momento acuerdo para que se suspendan, garantizando las PASO siempre y cuando estén dadas las condiciones sanitarias. Manifestó que la llegada de las vacunas cambiaría esto, ya que para esa altura habrían sido suministradas a parte del electorado.

González enfatizó en que las PASO son ordenadores sociales y que forman parte de la vida democrática del país, ya que «los ciudadanos eligen los candidatos y no los dirigentes a dedo».

Ahora no hay tiempo material de tratarlo. Tampoco tienen vencimiento en función del año electoral. Se podría tratar en febrero o marzo, pero no hay consenso para que se apruebe, similar a la reforma judicial. Recordó que la gobernadora Alicia Kirchner se sometió a un sistema similar (Ley de Lemas) en la provincia en las elecciones. «No hay que temerle a las PASO» enfatizó.

Fuente: Tiempo Sur