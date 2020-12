Municipio informa horarios y servicios de guardia para los próximos días

La Municipalidad de Río Gallegos dio a conocer los servicios y horarios de guardias que se mantendrán durante las fiestas navideñas. Cabe destacar que el 108 nucleará la mayoría de los requerimientos, y que habrá personal asignado las 24 horas para atender urgencias.

Durante los días 24 y 25 de diciembre la Municipalidad de Río Gallegos trabajará con horarios y esquemas especiales debido a las fiestas navideñas. Todas las consultas y reclamos serán canalizadas únicamente a través del 108 Ciudadano.

-La línea telefónica municipal tendrá personal atendiendo el jueves y viernes de 9 a 18 horas, y será la que derivará la inquietud del vecino al sector que corresponda. En las áreas operativas de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo habrá una guardia mínima para atención de urgencias, para lo cual ya se asignó personal específico. Se destaca que en los corralones no habrá atención telefónica, ya que todo pasará por el 108.

En tanto, los días sábado 26 y domingo 27 la línea telefónica 108 trabajará de 8 a 21, manteniendo la misma modalidad ya citada para consultas y reclamos.

-Por otra parte se informó que el 25 de diciembre no habrá recolección de residuos, aunque si se dispondrá de un refuerzo de contenedores públicos únicamente para la disposición de residuos domiciliarios (no ramas ni escombros). Estos contenedores estarán ubicados en: Munster y Alfonsín, Chaco casi Belgrano, Ameghino frente al COSEBA, Corrientes y Policía del Territorio, Tripulantes del Fournier y Manchuria, Obispo Angelelli y Puerto Santa Cruz, Ramón y Cajal y Vilcapugio y Tucumán y Pasaje Rojas.

-El cementerio abrirá sus puertas el 25 de diciembre únicamente de 12 a 18 horas.

-La Dirección de Recaudaciones y oficinas centrales no tendrán atención al público.

-El departamento Emergencia Social de la Municipalidad tendrá una guardia permanente, que podrá ser contactada a través del 108.