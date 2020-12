Para Monzó, Macri «no puede volver a ser candidato» a presidente

El expresidente de la Cámara de Diputados hasta el 2019, Emilio Monzó, sentó posición sobre el rol que debería ocupar Mauricio Macri. Al respecto fue determinante, para él no debería «volver a ser candidato» a presidente de la alianza en el 2023, sino «ayudar de manera magnánima».

Monzó admitió además que no habla con el expresidente desde el 2019 porque, dijo, con el fundador del PRO no tenía que «suturar heridas» y dijo que tanto el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, como el senador radical Martín Lousteau son piezas clave para encarar los próximos comicios presidenciales.

El expresidente de la cámara baja se definió como un hombre «de centro», alineado con «todos los que tiendan al diálogo y al consenso» y pronosticó que «el radicalismo puede transformarse en el partido más importante de la coalición en poco tiempo» si la figura de Lousteau «se consolida» en los próximos años.

«(Macri) Tiene que ser protagonista, pero lo que no puede es volver a ser candidato. Sobran dirigentes políticos en Juntos por el Cambio para encarar la elección de 2023. Macri debería ayudar de manera magnánima a conducir a esa dirigencia al triunfo», declaró Monzó.