Punta Arenas terminó la cuarentena y los chilenos colmaron las calles

Tras casi cuatro meses de cuarentena estricta los Magallánicos flexibilizaron y abrieron los comercios que estaban cerrados. A una semana de Navidad las calles se colmaron por completo.

El Mall y los locales de la Zona Franca de Punta Arenas reabrieron sus puertas debido al término de la cuarentena en Punta Arenas.

Tras casi cuatro meses de Aislamiento estricto los magallánicos pasaron a una nueva «Fase de Transición», y la gente aprovechó para realizar todo tipo de compras a una semana de Noche Buena.

Si bien había una sensación de que en Punta Arenas la medida de cuarentena estricta no se cumplía en su totalidad, este jueves la idea se derrumbó. Miles de personas se volcaron a las calles luego que se diera por terminado una cuarentena que se extendía desde el 24 de agosto.

A las cinco de la mañana terminó una cuarentena que se extendió por casi cuatro meses. Y como respuesta, los magallánicos se volcaron en masa a las calles, para comprar artículos de primera necesidad, regalos de navidad, pagar cuentas o, simplemente, salir y respirar aire puro.

Al mediodía, el centro de Punta Arenas, el Mall y Zona Franca se vieron colmados de un público ávido de aprovechar al máximo esta nueva libertad, autorizada por las autoridades, luego que se decretara el paso a fase 2.

El periódico El Pingüino habló con varios vecinos que valoraron positivamente la decisión de flexibilizar las medidas sanitarias, aunque también hubo numerosas personas que asistían a las filas con aprensión y, hasta un poco de temor.

Elba: «Esto es un permiso, un relajo, por un tiempo no más. No hay seguridad, la gente no se cuida, estamos muy negativos para todo. Donde tú vayas hay filas, yo ando con miedo».

Valeska Díaz: «Yo soy trabajadora pública y para mí en lo personal que se haya abierto este tipo de negocios es bastante bueno, porque uno tiene poco tiempo para hacer este tipo de cosas, entonces me parece súper bien y solamente pedirle a la gente que se cuide».

María Cárcamo: «Yo estoy de acuerdo que hayan levantado, siempre y cuando la gente se cuide».

Gonzalo Cárdenas: «Siempre con precaución el tema, porque si no nos precavimos nosotros, el confinamiento que tuvimos y que fueron 114 días me parece, la gente terminó realmente aburrida, cansada. Me parece bien, que continúen las filas porque igual hay que tener un máximo de aforo en los locales».

Mayuly Cabezas, inmigrante colombiana, agregó: Es un alivio para que de una u otra manera empiece a reactivarse la economía de la ciudad. Lo que tenemos que tener presente son los cuidados y las medidas de protección. Se levanta la cuarentena pero los cuidados no se pueden levantar. He venido varias veces al correo y es la primera vez que veo una fila tan larga, pero me parece súper bien que sigan las filas porque eso hace parte del proceso de cuidado».

Eduardo Zúñiga, proveniente de Los Andes, pero radicado, agrega: «Mire las filas, estamos locos. En realidad, somos todos iguales, vengo del norte y es lo mismo. Somos de cabeza porfiada, de tontos, los chilenos somos todos tontos, hasta yo me encuentro igual, porque he hecho cosas que no tendría que haber hecho, ¿me entiende?, ¿por qué tengo que estar aquí si no soy de acá?»