Lanzan línea de crédito para comprar motos en 48 cuotas

El Banco Nación Argentina lanzó la segunda etapa del Programa Mi Moto, con un nuevo cupo para solicitar préstamos para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y a tasa bonificada. Para esta segunda etapa se incorporó una modificación en las condiciones de la gestión de la línea. Una vez preaprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA con el fin de optimizar los tiempos de la operatoria.

El plan comenzó hoy, 17 de diciembre, hasta agotar el cupo. Cabe recordar que en la primera etapa, el cupo otorgado se terminó en las primeras 72 horas en que se ofreció el trámite online.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses y con sistema de amortización francés. Ese monto no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operación, tales como patentamiento, fletes, sellados y otros.

No es necesario ser cliente del Banco Nación para acceder a estos créditos. El plan también está disponible para no clientes. No obstante, para quienes tengan cuenta sueldo en el Nación las condiciones serán más favorables. Quienes cobren sus haberes a través del BNA tendrán una tasa de interés del 28,5%, en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. El costo financiero total (CFT) en ambos casos es de 34,97% y 46%, respectivamente.

Las 48 cuotas serán iguales y ese será el único plazo disponible. Para los clientes de cuenta sueldo, la cuota no podrá superar el 35% del salario; para el resto de los clientes, el tope será del 30% del ingreso.

Según informó el Nación, el préstamo para comprar una moto de $150.000 pagaría una cuota de $6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota asciende a $7.059,21.

“Esta línea de financiamiento para motos es un proyecto conjunto entre el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente”, señalaron en la entidad financiera.