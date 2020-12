Caletense se accidentó en la ruta N°3 y afirmó: «El único seguro que no sacamos es el de la corrupción»

Así lo afirmó el padre de una familia de Santa Cruz. Iban a la colasión de grado de su hijo, pero se toparon con uno de los grandes pozos del trayecto Caleta/Comodoro y casi pierden la vida. 3 fotos

El estado de la Ruta N° 3 casi se lleva la vida de una familia vecina de Caleta Olivia por uno de los cientos de pozos que tiene a pesar del paso de los años y los gobiernos que prometieron solucionar el problema.

A continuación, el testimonio del padre de una familia a la que le faltó poco para lamentar una tragedia:

Gustavo Fornés: «Hoy casi pierdo mi familia»

«Mi hijo hoy tenía su colación de grado. Terminaba sexto grado. Viajo con todos los permisos que el gobierno requiere para mantenerte «seguro» contra el COVID. Pero el único seguro que no sacamos es el seguro de corrupción.

Mi señora iba manejando, sola con mi hijo. Le tocó agarrar un de los cientos de pozos que tiene la ruta y rompió 2 cubiertas. Tuvo la pericia para poder controlar el auto sin caer al barranco de la Lobería a pesar de que le tiene pánico a esa ruta y más con viento.Tuve la suerte de tener que quedarme y poder tener un recurso para auxiliarlo. Tuvimos el apoyo del colegio Abraham Lincoln que espero su llegada.

A un año y un mes del último incidente similar… No entiendo cómo apoyan la corrupción, hace poco soltaron al principal empresario responsable de cobrar 3 veces por esta ruta. Casualmente amigo personal de la máxima autoridad del país en ese momento.

Yo no sé si supero está Pandemia,…. Pero de lo que si se, es que no voy a dejar de repudiar hasta mis últimos dias, del riesgo y la degradación de la calidad de vida que sufren mis hijos por la dirigencia delincuente que tenemos.Me perdí la colación de mi hijo pero me siento orgulloso de que a pesar de todo lo pésimo que pasamos este año, hasta el último minuto, gracias al trabajo en equipo logró su egreso.

Muchas felicidades hijo! Por muchos logros mas!»

Fuente: Diario Nuevo Dia