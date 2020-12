Caleta Olivia: Municipales planean otra manifestación por la recomposición salarial

José Avellaneda habló del incremento de ingresos por coparticipación, y señaló que hay expectativas de una recomposición salarial antes de fin de año. Hay compañeras y compañeros que lo están pasando muy mal, expresó. Están organizando una nueva medida de reclamo.

José Avellaneda es referente de agrupación municipal, y es de los que participan activamente en las marchas y bocinazos que suceden cada semana en reclamo de una recomposición salarial.

En este sentido, y en diálogo con el programa radial Más de lo Mismo, expresó que mañana podrían tomar una nueva medida de protesta. La última, sucedida el jueves de la semana pasada, culminó frente a la comuna. Allí, él y otros referentes esperaron ser recibidos, pero no salió nadie.Relató que al día siguiente se comunicó con Julián Carrizo, secretario general del SOEMCO, y que habían quedado en viabilizar un encuentro para informar a los delegados y representantes de sectores si hay avances en la negociación salarial. Ese fue el compromiso, pero luego ya no tuvimos más contacto. Lo fui a ver al gremio pero no estaba, y por teléfono tampoco atendió, dijo Avellaneda.

En términos generales, los municipales que actúan por fuera del gremio, piden una recomposición del orden del 40% del salario. Es la consigna que más destaca en sus marchas, aunque no la única.

Tenemos como 500 compañeros sin obra social, por un tema administrativo que debió solucionar la Municipalidad durante la anterior gestión y también en la actual; además, el intendente se olvidó de la ayuda escolar, patea el aguinaldo a enero, y la discusión salarial también, dijo.

En este sentido, hizo hincapié en que la comuna recibió por el mes de octubre, en concepto de coparticipación, 122 millones de pesos 15 millones más que el mes anterior. El ingreso va creciendo, el aporte que venía de provincia para pagar planes y cooperativas ya no lo usan en eso, porque ahora les paga Nación, pero la discusión se sigue demorando y nosotros seguimos cobrando tarde, disparó.Finalmente, insistió en que el aguinaldo debe ser pagado este mes, para tener unas fiestas más o menos dignas, y destacó que los trabajadores están esperanzados y tienen expectativas de que haya una recomposición salarial antes de fin de año. Muchas compañeras y compañeros están pasando una situación muy difícil y necesitan de soluciones ahora, culminó.