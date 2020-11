Cotillo sobre los cortes de ruta: “están cometiendo un delito y se tienen que hacer responsables”

El Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo dialogó con Voces y Apuntes sobre la situación de los cortes de ruta que se viven en los últimos días. Explicó que las personas ya fueron recibidas en la Municipalidad y se está trabajando para que puedan ingresan en el Programa Potenciar Trabajo, pero que esa cuestión escapa de la órbita municipal.

Esta mañana comenzó con un nuevo corte sobre la Ruta Nacional N° 3 en el Acceso Norte, por parte de trabajadores de Planes y Cooperativas. Se trata de un sector que manifiesta que no tuvo respuestas concretas tras una reunión en el día de ayer. En tal sentido, Cotillo expresó que “Estas personas que están ahora pertenecen a los Planes y Cooperativas de la Municipalidad que desde ahora el a través de un convenio con el Gobierno Nacional, se sumaron al programa Potenciar Trabajo. De los 1.600 que estaban en la Municipalidad, aproximadamente 150 personas no tenían los requisitos para integrar este plan. El sistema nacional es muy estricto en ese sentido. Acá se los atendió y se les dijo que estamos trabajando en una justificación para los requisitos que no cumplen”.

El Intendente mencionó que incluso se habilitó el Juzgado de Paz para que las personas hagan la declaración jurada y puedan justificar los requisitos que no cumplen. “Hay mucha gente que piensa que, porque se viene el cumpleaños de caleta y las fiestas, cortando la ruta van a solucionar algo más rápido. Lamentablemente esto escapa de la órbita municipal. Están cometiendo un delito y se tienen que hacer responsables por lo que hacen. Yo no voy a ir corriendo a salvarlos. Aquellos que realmente necesitan una ayuda la van a tener”, indicó Cotillo.