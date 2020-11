Basualdo: “Las personas asintomáticas tienen que tomar conciencia y respetar las indicaciones”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de esta jornada, la directora Provincial de Enfermería, María Inés Basualdo destacó que labor que se concreta en Zona Norte en el marco de la emergencia sanitaria y dio a conocer una serie de recomendaciones respecto a las apertura de actividades.

En el comienzo del reporte diario, Basualdo señaló que días pasados un equipo de la Cartera Sanitaria viajó a Zona Norte a los efectos de analizar y trabajar en conjunto con todas las autoridades para la ampliación de camas y reforzar el recurso humano. Además destacó que se focalizó la atención en definir las rotaciones del personal sanitario proveniente de Buenos Aires y de los distintos hospitales de la provincia.

“En este mensaje queremos llegar más que nada a las personas que son asintomáticas y creen que porque no presentan síntomas, no quiere decir que no contagian”, indicó. A su vez, precisó que esas personas tienen que crear conciencia y respetar todas las indicaciones que se vienen dando desde el comienzo de la pandemia.

Respecto a las medidas de prevención, recordó que se trata de ventilar los ambientes, controlarse, utilizar sus propios utensilios, y si están en aislamiento no se debe salir. “Si no tienen quien les haga las compras o algo que necesiten, deben comunicarse con algún familiar o amigo y si no tienen a nadie se pueden comunicar con el Ministerio de Salud y Ambiente o los hospitales para que se les pueda resolver esta situación”, remarcó.

“Lamentablemente a veces en la calle, escuchamos que una persona debía estar aislada y no lo hizo. Por lo tanto, hay que crear conciencia que no se está haciendo bien la propia persona ni a la comunidad”, agregó.

En cuanto a la apertura de actividades en este contexto, la Directora Provincial de Enfermería indicó que es importante que se pueda salir o participar y no quiere decir que no se deba respetar. “Al contrario, se debe respetar el distanciamiento, la higiene de manos y no compartir elementos como vasos, botellas o latas”, recalcó.

Finalmente, instó a todos a hacerle frente a esta emergencia.