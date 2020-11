Roquel: «Pedimos al Gobierno Provincial que escuche a los estudiantes de Santa Cruz»

El Diputado radical manifestó su apoyo al pedido de los estudiantes que egresan este año, lo hizo a través de un comunicado en su redes sociales donde manifestó lo siguiente:

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que un numeroso grupo de estudiantes comenzó una campaña en las redes sociales y los medios para que el Gobierno Provincial habilite la realización de actos de egreso con los protocolos establecidos.

Entendemos que se trata de un legítimo pedido, ya que uno puede asistir a un lugar cerrado a comer y tomar con amigos pero no se pueden realizar actos en las escuelas. Esto sin contar que vemos día a día actos de funcionarios que no dan el ejemplo y no cumplen con ningún protocolo.

También es indispensable que el Consejo Provincial de Educación trabaje de manera urgente para que los chicos y chicas puedan volver paulatinamente a la presencialidad. Desde el gobierno han abandonado a los docentes, a lo más estudiantes y a las familias. Han aparecido graves situaciones de niños y niñas con depresión por no tener ningún tipo de vínculo social más allá del de la casa y las autoridades miran para otro lado.

Voy a presentar un proyecto pidiendo que se autoricen los actos de egreso y que se trabaje en consecuencia para que los chicos y las chicas vuelvan a la escuela con todos los protocolos y cuidados correspondientes. La educación es un derecho, no un privilegio.