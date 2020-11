Javier Mascherano anunció que se retira del fútbol

La pandemia por coronavirus hizo que varios reconocidos futbolistas pongan fin a su carrera. Lo que llama la atención es que varios de ellos tomen la decisión de hacerlo en medio de la competencia oficial y no cuando termine el campeonato.

Hace algunos días fue Fernando Gago el que comunicó que ya no seguirá desempeñándose como futbolista profesional. Mientras que este domingo por la tarde, Javier Mascherano anunció que tomó la misma decisión que su colega, la noticia se dio a conocer por el mismo futbolista, en la conferencia de prensa que brindó después de la derrota de Estudiantes ante Argentinos Juniors por 1-0.

«Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina», expresó el ex River y Barcelona. Esto tomó por sorpresa a todos los fanáticos, ya que no se esperaban semejante comunicado.

Javier Mascherano pasó por clubes como: River, Barcelona, West Ham, Corinthians, Liverpool y Hebei Fortune de China. Además, disputó los mundiales 2006, 2010,2014 y 2018, de esta manera entra en el grupo conformado por Diego Maradona y Lionel Messi de futbolistas argentinos con más Copas del Mundo jugadas.

El «Jefecito» regresó a la Argentina a principios del 2020 para jugar en Estudiantes de La Plata, aunque no se pudo apreciar su fútbol debido a que la pandemia por coronavirus obligó a la suspensión de todas las actividades deportivas. En total, Mascherano llegó a disputar once partidos en el fútbol local entre Liga y Copa Argentina.