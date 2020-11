Tensión en Las Heras: Dos mujeres se rociaron con nafta frente a la Municipalidad

Se vivieron horas de gran hermetismo en la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, cuando dos mujeres se rociaron con combustible todo su cuerpo en las puertas de la municipalidad local. Era una situación de honda preocupación ya que ambas señoras se encontraban con un encendedor en sus manos y llegaban a hacer chispas con el elemento. Tenían dos botellas y un bidón con nafta.

La gente comenzó a llegar rápidamente al lugar y tomar contacto con las señoras, quienes son trabajadoras municipales que reclaman aumento salarial, ya que según relataban “es insostenible vivir con el sueldo actual”.

La policía de la División Comisaría Primera acudió al lugar conjuntamente con el personal de bomberos, quienes llegaron con la autobomba. La situación estaba controlada, pero igualmente había mucho nerviosismo, las manifestantes solicitaban la presencia de algún funcionario municipal, pero esto no ocurría.

Desde el hospital también se envió un equipo médico del área de psiquiatría, quienes contuvieron a las señoras, llegando, favorablemente a desistir de su accionar. Aún así, no abandonaban el lugar porque al menos querían plantear su inquietud a los responsables del municipio.

Quien se acercó al lugar fue la concejal Daniela Alonso, que pudo dialogar con las trabajadoras y escuchó sus demandas.

“Las mujeres están pidiendo un sueldo digno, una de ellas, el mes pasado cobró 15 mil pesos y la otra 17 mil”, le dijo la Edil para afirmar además que “una de las señoras es perteneciente a pueblos originarios, y la verdad que es muy deprimente verlas ahí en ese estado, ambas son nacidas y criadas en la ciudad”.

“Lo único que quieren es ser recibidas por algún funcionario”, ante ello “yo que estuve allí, con otro concejal y el diputado por pueblo Hernán Elorrieta solicitaremos una mesa de diálogo, y no es la primera vez que haremos éste pedido, por el anterior conflicto ya lo habíamos solicitado y no se concretó”.

Sobre la consulta si ella o algún otro concejal pudo dialogar con el intendente José María Carambia dijo “que no nos escucha, se manejan por las redes sociales, no hay presencia del jefe comunal”.

“Hoy vi una situación muy descontrolada, vi a las señoras rociadas con nafta y con el encendedor en la mano haciendo chispas, esto es realmente muy angustiante. El área de la Mujer del municipio ni siquiera se acercó”, apuntó Alonso y fue más rotunda al decir que “¿que están esperando que alguien se prenda fuego? O ¿tener un muerto?”.

Indicó la concejal que se comunicó con Río Gallegos y habló con gente del Ministerio de Gobierno. “Nuestra gente está necesitando respuestas, ya vimos lo que pasó hace algunos días, ahora esto. Hay que darles solución de alguna forma o que llamen al intendente. La gente necesita un sueldo mejor para llegar a fin de mes. Hay mucha hambre en Las Heras”.

Alonso subrayó que desde el municipio “no reconocen al gremio ATE y dieron un aumento por decreto del 36% escalonado en tres veces que no le suma nada al empleado municipal hoy”.

Intervinieron en el hecho el ministerio de Trabajo y el Juzgado Laboral.

Las mujeres dijeron que no se retirarían hasta mañana y quedó una consigna policial de la Comisaría Primera.

Sin datos

La concejal Daniela Alonso, pertenece a la oposición al intendente y en la última sesión del Concejo Deliberante solicitó información sobre la cantidad de trabajadores municipales, la erogación de sueldos, los cargos de funcionarios, pero no logró ser aprobado.

Actualmente el cuerpo deliberativo es mayoría del oficialismo, tres a dos.

“Lo que recibí como respuesta a mi proyecto de resolución fue una carpeta con la orgánica municipal que fue modificada a comienzos de este año, donde no pasó por el Concejo Deliberante, con aprobación por decreto, y hay un montón de nuevas secretarías y cargos políticos, y lo más sorprendente es que figura la secretaría de Transparencia, totalmente contradictorio a lo que sucede acá, resulta cómico”.

“Con toda esta negativa para conocer los gastos municipales nosotros los concejales no conocemos los números de nada. El intendente para las elecciones ofreció puestos de trabajo, pero que son paupérrimos, con sueldos de hasta 15 mil pesos y nadie vive con ese salario”.

También, “a esta altura del año, Carambia despidió mucha gente, pero igual son muchos los contratos que concretaron donde los trabajadores carecen de estabilidad laboral”.

“Ausente”

Más adelante, Daniela Alonso sostuvo que acá tenemos una situación increíble, “Carambia está ausente, en los COE no figura, solamente manda a sus funcionarios. Sólo se maneja por las redes sociales”.

“Acá, y retomando los reclamos laborales, no tenemos convenio colectivo de trabajo, no hay reglamentación para los trabajadores”.

Ahora en la próxima sesión vamos a presentar desde la oposición un proyecto para solicitar la adhesión al CCT de la provincia y así lograr que los municipales puedan tener una instrumento legal”.

A última hora se supo que se acercó el secretario de Gobierno, Mauricio Gómez y les dijo a ambas mujeres que mañana las va a recibir a las 10:00 horas de la mañana en su despacho.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo