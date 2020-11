Golpe en Perú: protestas, muertos por represión y desapariciones

El golpe de estado «blando» contra Vizcarra generó una explosión social en el país latinoamericano. Renunció un gabinete entero y no hay solución a la vista.

Las protestas contra el golpe de Estado contra Martín Vizcarra y su reemplazo por Manuel Merino, dejaron durante la noche del sábado y madrugada del domingo al menos tres víctimas fatales, de los cuales al menos una fue a causa de la represión policial. Tras esos registros, doce ministros y sus viceministros presentaron sus renuncias al igual que la denominada Mesa Directiva del Congreso, lo que pone en duda la continuidad del gobierno.

«El hospital Almenara recibió (de la Cruz Roja) a cuatro personas: tres heridos y un cadáver de una persona de 25 años», que habían ido a las protestas, dijo a periodistas Alberto Huerta, de la oficina Defensorial del Pueblo de Lima. «La víctima tenía heridas de perdigones en la cara y cuero cabelludo, según el médico», precisó el funcionario, citado por la agencia de noticias AFP. El diario El Comercio identificó a la víctima como Jack Pintado Sánchez. Horas después se confirmó el segundo deceso, de un varón de 24 años identificado como Inti Sotelo Camargo, quien llegó con una herida grave en el tórax al Hospital Grau. Según declaraciones del padre y el hermano de la víctima a los medios, el joven habría llegado sin vida al establecimiento médico. Cerca de las 3 de la madrugada (5 de Argentina), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó una lista de ciudadanos no ubicados tras las protestas de este sábado. Además, se difundió la existencia de una tercera víctima fatal. Durante la madrugada, diversos medios peruanos mostraron una fotografía de una reunión del Gabinete Ministerial, indicando que Manuel Merino no estaría pensando presentar su renuncia a la Presidencia de la República, contrariamente a la información que había brindado previamente el congresista Rennan Espinoza. El parlamentario acusó al titular del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, de aferrarse a su cargo de primer ministro y de haber convencido a Merino de mantenerse en el cargo. Espinoza reafirmó sus declaraciones en diálogo con América TV y lo volvió a hacer casi media hora después en RPP. «Le dijeron (a Merino) que es preferible que el Congreso lo saque», dijo el parlamentario al canal de televisión. «Me parece una postura deplorable», añadió el parlamentario, citado por el diario El Comercio. Luego de que se hicieran públicas las dos primeras muertes, comenzaron las renuncias de los integrantes del Gabinete. Los titulares de las carteras de Agricultura, Fernando Hurtado; Desarrollo e Inclusión Social, Federico Tong; Educación, Fernando D’Alessio, y Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, integran la lista de ministros renunciantes. También los ministros de Economía, José Arista; Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Teullet; Comercio Exterior y Turismo, Mara Seminario; Salud, Abel Salinas; Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hilda Sandoval; Cultura, María del Carmen de Reparaz; Justicia, Delia Muñoz, e Interior, Gastón Rodríguez, dimitieron ante la crisis política. Doce viceministros también anunciaron que dejaban sus cargos. Ante el escenario de una renuncia de Manuel Merino, el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, afirmó que él seguirá el ejemplo del presidente de la República si este decide dar un paso al costado. «Si se va por supuesto me voy con él», dijo a RPP. Esta mañana se anunció que tendrá lugar una Junta de Portavoces del Parlamento, en la que se evaluarán las medidas a tomar respecto a la permanencia de Manuel Merino en la Presidencia de la República. En medio de las denuncias y manifestaciones populares, Guillermo Aliaga anunció que dejaba la Mesa Directiva del Congreso. «He tomado la decisión de renunciar a la Mesa Directiva del Congreso, en las próximas horas lo formalizaré», publicó el parlamentario de Somos Perú poco antes de la medianoche. Más adelante, los demás integrantes de la Mesa Directiva presentarían también su renuncia.

Fuente: Infonews