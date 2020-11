De La Torre: “Me llena de orgullo saber que nuestras fuerzas están más unidas”

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Seguridad, concretó el acto aniversario de los 136 años de la Policía de Santa Cruz. En ese marco, el Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, quien acompañó a la gobernadora Alicia Kirchner, agradeció el trabajo de cada uno de los efectivos en el marco de la situación epidemiológica actual.

Este sábado se llevó adelante el acto aniversario por los 136 años de la Policía de Santa Cruz, el cual contó con la presencia de la gobernadora, Alicia Kirchner, junto a integrantes de su gabinete y personal policial.

Luego del emotivo evento y resaltando la situación epidemiológica en la que se encuentra el país y el mundo por el COVID-19, el Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre le agradeció a cada uno de los efectivos policiales por la labor que desempeñan en este marco.

“Hoy se cumplen ocho meses y once días de que enfrentamos esta realidad del COVID-19 que vino a cambiar la vida de todos nosotros y desde un primer momento la Policía nunca dudó en ponerle el pecho porque entendió que hacerlo no era más ni menos que cuidar a nuestros ciudadanos y esto me eriza la piel”, expresó.

Igualmente resaltó qué: “Hombres y mujeres asumieron la responsabilidad en cada una de las localidades trabajando con los COE, fuerzas federales, municipios y vistiendo el uniforme con honor en esta realidad que nos golpea cada día y le doy las gracias en nombre de todo el Ministerio de Seguridad”.

Respecto a la labor en los hechos resonantes que ocurrieron a lo largo de este año, De La Torre expuso: “Ponerse en el lugar del otro no tiene que ser solo un discurso sino una cuestión fáctica porque es lo que transforma y es lo que hizo cada una de las áreas de la Policía en su accionar en las distintas investigaciones con suma profesionalidad y este es el camino, trabajando articulados con todo el Sistema de Seguridad”.

Por otra parte, el funcionario de la cartera de seguridad hizo hincapié en la capacitación constante para todo el personal: “La capacitación y profesionalización es algo muy importante y el objetivo que tenemos es ser más profesionales para ser más eficaces y eficientes”.

Por último, De La Torre concluyó: “Hoy cumplimos 136 años de trabajo, tenemos el desafío de construir el presente para seguir de cara al futuro y me llena de orgullo saber que nuestra fuerza está más unida y más profesional”.