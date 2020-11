Gobierno Nacional duplicará el monto de la tarjeta Alimentar y evalúa bono de fin de año

Lo anunció el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Aseveró que el Estado está generando políticas de acompañamiento y de atención. Confirmó que se duplicará el monto de la tarjeta Alimentar, en diciembre. Las familias cobrarían hasta 12 mil pesos.

En esta jornada, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se refirió a las políticas de acompañamiento y atención que el Estado implementará en función de las necesidades de los sectores de mayor vulnerabilidad.

Así, adelantó que la tarjeta Alimentar, que aporta una suma de dinero que solo puede ser consumido en alimentos secos y frescos, duplicará el monto disponible.

Diciembre es un mes de reflexión y de evaluación del año, y éste fue muy duro por la pandemia. Estamos generando todo un conjunto de políticas de acompañamiento y de atención en un contexto complejo, dijo el funcionario de Alberto Fernández. Con respecto al aumento del monto de la tarjeta, el titular de la cartera social explicó que el plan llega a 1 millón 500 mil familias; lo que significa, aclaró, que beneficia a 3 millones de niños.

Vale recordar que, según la conformación familiar y la presencia o no de hijos con discapacidad, el programa entrega una disponibilidad de entre 4 y 6 mil pesos. Por lo que, se puede esperar, que esos montos pasen a oscilar entre los 8 y los 12 mil pesos mensuales por familia.

Por otra parte, el ministro indicó que también se reforzarán los fondos para los comedores y merenderos para completar toda una política de cobertura alimentaria para el mes de diciembre, enfatizó.

Asimismo, analizó que está claro que una gran parte de la gente todavía no se recuperó, porque se endeudó o porque le está costando recuperar sus ingresos por los problemas laborales que generó la pandemia. Y destacó la voluntad y preocupación del presidente (Alberto Fernández) en el aspecto social.

Sobre el otorgamiento de un bono de fin de año, el ministro señaló que está en estudio pero que aún no está confirmado. Sin embargo, el hecho de traer a colación la posibilidad, marca que no estaría lejos de anunciarse oficialmente.

Fuente: El Caletense