Caleta Olivia: Gastronómicos esperan decisión provincial para ofrecer servicio de mesa

La propuesta de protocolos fueron enviados por el COE local. Ahora, los gastronómicos esperan la decisión de las autoridades sanitarias provinciales, porque Caleta está en ASPO. El propietario del restaurante Origen, cerrará hasta poder atender en el interior porque ya no puedo más, dijo.

En diálogo con el programa radial Más de lo Mismo, que conduce Emir Silva por Radio San Jorge, el propietario del restaurante Origen, Jorge Cerda, se refirió a la posibilidad de volver a realizar atención al público.

Explicó que el rubro está muy afectado, pese a la posibilidad de realizar venta de alimentos elaborados por delibery o mediante el sistema take away, y que los referentes del sector está a la espera de recibir noticias acerca de posibles modificaciones en los protocolos de la pandemia. Puntualmente, esperan poder reabrir el servicio de mesa.

Tras un trabajo conjunto con los gastronómicos, el COE local envió la propuesta de protocolo a las autoridades provinciales, hace unos días. Según Cerda, el protocolo presentado era para atender en el interior de forma reducida, y en exterior. Estamos trabajando hace rato con la secretaría de Producción Tania Saso, y con Silvina Baigorria. Colaboramos con ellos en lo que podemos, porque realmente se está luchando contra una pandemia.

Sin embargo, puntualizó que dentro de lo que es el servicio de mesa, tenemos una necesidad urgente. La realidad es que no se está trabajando nada. Sólo delivery, y no nos ayuda. Para los que hacemos servicio de mesa, no se puede sobrevivir de esa manera.

Expresó luego que hasta hoy no había recibido novedades, pero que tiene confianza porque por estas horas se habla de la posibilidad de reabrir la gastronomía en la capital provincial Hasta el momento, los cinco empleados de la cocina del local continúan trabajando con el servicio de delibery. Pero, más allá de unos pocos clientes “fieles”, al ser un restaurate la gente no nos asocia como expendio de comida para llevar, mencionó.

Finalmente, puntualizó que hasta ahora el negocio funcionó como una cooperativa, repartiendo el dinero obtenido entre los empleados con quienes estoy sumamente agradecido. Pero, debe invertir todos sus ingresos, que provienen de trabajo en el petróleo, para costear un negocio que así no va más, al menos por ahora que también está muy complicada epidemiológicamente, dijo.

Los dueños de restaurantres caletenses esperan conseguir, al menos, que se les permita la atención en mesas en la vía pública, en la vereda. Los locales que tenemos cierto sector preparado, por un lado, y los que no lo tienen gestionamos para se les permita usar las veredas públicas sin costo, apuntó. El protocolo enviado a provincia implica el distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas, y nos pidieron que las mesas sean ocupadas por grupos convivientes. Eso espero que se pueda rever porque las salidas, por lo general, son de grupos de amigos, indicó.

Consultado sobre la situación de su negocio, admitió que tendrá que cerrar hasta que no le sea posible ofrecer servicio de mesa en el interior del local. Lamentable estamos en un punto extremo. Voy a tener que cerrar porque es pérdida de tiempo, para el negocio y para los empleados. Es feo ir a trabajar y estar mirándose la cara porque no sale ni un pedido, enfatizó.

Fuente: El Caletense