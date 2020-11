Multitudinaria caravana en Cañadón Seco en apoyo a Jorge Soloaga

Fue masiva la caravana que se realizó ayer sábado en Cañadón Seco en apoyo al actual Presidente de la Comisión de Fomento Jorge Marcelo Soloaga, quien por prescripción médica se encuentra de licencia en el ejercicio de su cargo al frente de la comuna.Fueron más de dos centenares de vehículos que realizaron esta caravana y haciendo sonar sus bocinas en adhesión a Soloaga. Vecinos de Cañadón Seco en su amplia mayoría fueron protagonistas de esta manifestación, aunque igual se pudo observar a familias de Caleta Olivia y diferentes dirigentes del ámbito gremial y político que se sumaron a brindar su apoyo. Miguel Troncoso, presidente de H.C.D. de Caleta Olivia, el dirigente Pavel Gordillo, entre otros, al mismo tiempo se pudo observar al referente de Petroleros Privados, Pablo Carrizo junto a afiliados de la entidad que representa a los trabajadores petroleros.

Soloaga: “Frente a la violencia de unos pocos, la caricia del alma de los muchos”

En sus primeras declaraciones Soloaga destaco que “me encuentro con semejante manifestación de la gente de mi pueblo, por muchas cosas que están sucediendo, con actitudes que no tienen nada que ver con la realidad, que tienen mas vinculación con la infamia, con actitud muy baja de gente que no entiende que la política es abrir los brazos no es cerrarlos”, más adelante destaco que “la política es hacer cosas para la gente, responder a las demandas de la sociedad y eso es lo hemos hecho siempre, la gente de esas cosas y de ese proceso que nosotros hemos hecho durante todos estos años, no se va olvidar de la noche a la mañana por más infamia, por más mentiras, por más operaciones mediáticas o Políticas, la gente no se olvida”, dijo Soloaga en declaraciones brindadas en las afuera de su domicilio.En referencia a lo masiva de la convocatoria, Soloaga indico que “yo en mi vida había vivido una cosa parecida, hemos tenido resultados electorales importantes, pero tenían que ver con organizar a la gente, que se movilice, pero recibir una respuesta de esta naturaleza de nuestro pueblo y gente del territorio, realmente yo no salgo todavía del impacto que me ha generado de la conmoción que esto me ha provocado, no es fácil recibir tantos cachetazos, cosas tan negativas que uno ha recibido y de pronto la respuesta de la gente, yo no tengo mas que palabras de agradecimiento para los que tomaron esta iniciativa” señalando además en otro tramo de sus manifestaciones públicas que “frente a la violencia de unos pocos, la caricia del alma de los muchos” dijo Soloaga en referencia a la multitudinaria manifestación ayer en Cañadón Seco.