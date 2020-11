Vecino de Caleta Olivia denuncia falta de respuestas ante una estafa virtual

El pasado 16 de octubre, José Fuentes se percató de que su caja de ahorros estaba vacía y que había sido víctima de un ciberataque que vació sus cuentas. A pesar de hacer la denuncia y aportar los datos que tenía, los delincuentes tramitaron un adelanto de sueldo que se le sigue debitando, imposibilitado de cobrar sus haberes.

“El 16 de octubre pasado me enteré de que no tenía fondos en mi cuenta. Al revisar los últimos movimientos detecté transferencias que yo nunca había hecho y que me dejaron la cuenta de la caja de ahorro vacía totalmente. Ahí comencé con los reclamos por distintas vías hacía el Banco la posterior denuncia policial”, explicó José Fuentes.

“Nunca proporcioné datos de la tarjeta, vía telefónica o vía mail. Sin embargo, de alguna manera han logrado obtener los datos para crear un Home Banking para realizar las operaciones. Yo sabia que estas cosas se daban, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí”, manifestó el vecino.

La pesadilla no terminó ahí, ya que esta semana, al cobrar su sueldo se encontró con una nueva sorpresa. “El martes pasado me dirigí por ventanilla a cobrar mi salario al Banco Santa Cruz y me encontré con la sorpresa de que además de vaciarme la caja de ahorros, habían tramitado un adelanto de sueldo por la suma de 20.000 pesos. El Banco igual me debitó estos 20mil pesos que se solicitaron ilegalmente”, relató.

“Esto me lleva un poco a alejarme de la virtualidad y los pagos electrónicos hasta tanto esto se esclarezca. Lo hago publico para que la sociedad esté atenta, porque nunca se sabe de donde va a venir el manotazo. De mi parte sigo aportando los datos que me llegan a la Policía y esperando que se resuelva esto en la Justicia. El Banco claramente está deslindando responsabilidades. No hay ningún tipo de cobertura ante estas situaciones”, cerró.

Fuente: Voces y Apuntes