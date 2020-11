Fue a la Justicia para que a su padre le apliquen ibuprofeno inhalado

Vanina acudió con un amparo al Juzgado Civil 2 para que el Directorio habilite a los médicos a suministrarle el tratamiento experimental a su padre Benito Juárez, que lleva una semana en Terapia Intensiva.

A primera hora de este miércoles, se presentó en el Juzgado de Francisco Marinkovic el primer amparo contra el Hospital Regional de Río Gallegos, para que permita la utilización del ibuprofeno inhalado como tratamiento compasivo en un paciente que está en grave estado como consecuencia del Covid-19. Se trata de Benito Juárez; Vanina hizo la petición con el patrocinio del abogado Cristian Arel.

La medida cautelar va contra el Directorio y el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Regional, para que se los condene “a tomar todas las medidas pertinentes para que apliquen el procedimiento para disminuir el proceso inflamatorio del pulmón y administren el tratamiento médico completo de Terapia de Rescate con ibuprofeno inhalado (nebulización a base de ibuprofeno sódico)”, que presenta disnea e hipoxemia a “los fines de salvarle la vida”, se lee.

Vanina dio el consentimiento para la administración del medicamento no autorizado por el ANMAT y cuyos resultados son todavía desconocidos, argumentando que la Sociedad Argentina de Neumonologíaapoyó “los esfuerzos de los científicos y médicos involucrados en el tratamiento con Ibuprofenato de sodio hipertónico nebulizable a pacientes con Covid-19”.

También vale decir que otros organismos se manifestaron al respecto. Así, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) dijo que “no se puede aceptar la recomendación y hasta la promoción de terapéuticas de eficacia no comprobada sin la aclaración de que se trata de productos experimentales y cuya utilidad aún no se ha demostrado”, al tiempo que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) a través de otro comunicado manifestó su rechazo porque “su eficacia no ha sido comprobada, hay objeciones en relación a la seguridad de los pacientes y plantea un riesgo para el personal tratante”.

¿Cuál es ese riesgo para el personal? Que si el Directorio del Hospital Regional avala que sus médicos apliquen el tratamiento en el paciente Juárez, y aún cuando su hija firme el consentimiento, en caso de que las cosas salieran mal, nada le impide a la familia demandar penalmente a los médicos que le suministraron un tratamiento a sabiendas de que desconocían si podía dañarlo.