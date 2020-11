Vizzotti dijo que «no se están salteando pasos» para la aprobación de las vacunas

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy que todas las vacunas contra el coronavirus «que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III, no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información», y afirmó que «no se están salteando pasos para las aprobaciones».En esa línea, el ministro de Salud Ginés González García afirmó que «hasta el momento no tenemos ningún contrato firmado. Hemos dialogado con muchos productores porque siempre supimos que se iba a tratar de un mix, que no había un único productor con capacidad de abastecer a todo el mundo»,

En una rueda de prensa virtual de la que participó Télam, el titular de la cartera sanitaria señaló que «en todos los diálogos que mantuvimos siempre se preguntaron tres cosas: cuándo tendrían la vacuna disponible, cuántas dosis y a qué costo».

En la actualidad, Argentina tiene negociaciones avanzadas con tres laboratorios: AstraZeneca, Pfizer y Janssen, a los que en los últimos días se sumó la oferta de la vacuna rusa Sputnik V; además el país forma parte de la estrategia mundial denominada Covax para la adquisición de la vacuna de manera conjunta.

«En el Covax existía la posibilidad de pagar más de nueve millones de vacunas para poder elegir y nosotros optamos por esta estrategia; se estima que estas vacunas estarían llegando hacia fin de febrero o principio de marzo», describió el ministro.

Consultada acerca de por qué se realizan además acuerdos bilaterales con laboratorios o Gobiernos, Vizzotti señaló que «estas acciones bilaterales, que las están haciendo todos los países, tienen como objetivo mejorar la oportunidad de tener más dosis y en menor tiempo».

En relación a los procesos de aprobación, Vizzotti indicó que «algunos laboratorios como AstraZeneca van entregando sus resultados en tiempos real, eso favorece el proceso porque los entes regulatorios pueden ir sumando evidencia y en caso de que en algún momento consideren que ya tienen suficiente, ya sea porque la vacuna sirve o porque no, pueden tomar decisiones».

La funcionaria recordó que «en Argentina la máxima autoridad es el ANMAT y tiene facultad de tomar decisiones sin depender de ningún organismo extranjero», no obstante recordó que «todas las vacunas que estamos evaluando comprar se encuentran en fase III» y que «no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información».

«Los laboratorio presentan los resultados de los ensayos clínicos a los entes reguladores en confidencialidad, no es necesario que estén publicados en una revista científica», indicó.

Y enfatizó que «la pandemia ha acelerado todos los procesos pero no se están salteando pasos para las aprobaciones, de modo que cada producto deberá cumplir con todos los parámetros técnicos que las entidades regulatorias indiquen».

Entre las variables que se tienen en cuenta, Vizzotti indicó: «no es sólo el precio de la dosis, sino la cantidad de dosis, el volumen que ocupan, la temperatura que necesitan, la logística que demandarán, es decir, son muchos factores».

En ese sentido, el ministro González García señaló como ejemplo que si se comprara la vacuna de Pfizer (que necesita condiciones de almacenamiento ultra-frías) «lo lógico sería que esté en los vacunatorios centrales y que utilicemos otra vacuna para ir hacia los territorios a buscar a la gente».

En este contexto, el ministro anunció que a partir de la semana próxima «se descentralizará aún más el Ministerio con delegaciones en cada provincia para realizar la planificación local de esta campaña de vacunación», a la que definió como «un esfuerzo monumental».

La semana pasada, el Senado convirtió en ley un proyecto que declara de interés público a la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinados a generar inmunidad contra el nuevo coronavirus que fue, según explicó el Ministro, «una demanda del Covax» y una herramienta para poder acceder a estos contratos.

Por otra parte, en las últimas horas se informó que una delegación argentina encabezada por Carla Vizzotti viajó la semana pasada a Rusia para conocer los detalles de la vacuna Sputnik V: «La oferta fue de 25 millones de dosis», dijo Vizzotti e informó que «esta vacuna está siendo sometida a la precalificación de la OMS por lo que le pedimos las evaluaciones parciales con las que cuentan hasta el momento».

De la conferencia virtual participaron integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico y otros periodistas especializados.