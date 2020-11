PASO en las provincias: Mendoza y Salta buscan eliminarlas para 2021

Dos días atrás, un gobernador peronista volvió a poner el tema en la agenda, luego de que la Casa Rosada manifestara que no estaba en los planes alterar el calendario. ElY llamó a trabajar en un proyecto de ley para modificar el cronograma electoral. La referencia de Uñac fue nacional, ya que la provincia renueva la totalidad de la legislatura junto con las elecciones para gobernador, con lo cual tendrá tiempo hasta 2023 para definir la cuestión en la arena local. La misma situación se da enEs decir, no tendrán en 2021 que elegir cargos ni ejecutivos ni legislativos a nivel provincial.

También renueva la legislatura completa junto con el gobernador Santiago del Estero, y sí lo hará el año próximo, ya que junto con Corrientes quedaron desfazadas del calendario nacional por sendas intervenciones federales. Sus mandatarios, Gerardo Zamora y Gustavo Valdés, respectivamente, terminan sus mandatos en 2021, ambos con posibilidad de ser reelectos. En los dos casos, no hay establecidas PASO provinciales y los porotos se dividen directamente en comicios generales.

No obstante, el radical Valdés, al igual que el peronista Uñac, cuestionó el gasto que generan las primarias y agregó que además “resultaron no ser eficaces”. También el fueguino Gustavo Melella se expresó a favor de eliminar las PASO.

Mendoza

Las provincias que tienen renovación legislativa cada dos años pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, aquellas donde no rigen PASO locales, y por ende no tienen nada que suspender: La Rioja, Corrientes, Misiones, Formosa y Jujuy.

Entre las que sí establecieron PASO figuran Mendoza, Salta, Chaco, Catamarca y Buenos Aires (además de CABA). En las dos primeras hay planes para limitarlas. “La intención es modificar la ley electoral que sólo haya primarias en los espacios que tengan internas”, dijeron desde despachos provinciales a Ámbito. Y agregaron: “Es lo mismo que planteamos en 2019”. Un esquema similar tiene San Luis, donde hay PAS: primarias abiertas y simultáneas. No son obligatorias y solo aplican a los frentes que tengan más de un candidato al mismo cargo. En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez tiene otra traba: por ley, las elecciones deben ser desdobladas de las nacionales, si bien tiene la opción de unificarlas a sola firma. A modo de flashback: en 2019 el entonces gobernador Alfredo Cornejo no hizo uso de esa posibilidad pese a la presión de Mauricio Macri; una forma de no atar la suerte de Suarez a la del expresidente, que venía de magros resultados en las provincias. Otra salida a mano que tendrá Suarez: podría patear las legislativas provinciales para 2022, ya que la renovación de diputados y senadores locales será en ese año. A favor del pan 2022, la ventaja del tiempo y de una pandemia que debiera quedar ya como un mal recuerdo. En contra, la larga extensión del calendario electoral para los mendocinos, con un probable doble turno nacional y provincial.

Salta

En oficinas cercanas al gobernador salteño Gustavo Sáenz no dudan en afirmar que las PASO se suspenderán en 2021. De hecho, esperan que pronto se trate en ambas cámaras el proyecto enviado por senador provincial Jorge Soto, y que fuera anticipado por este medio dos meses atrás. La iniciativa tiene aval del oficialismo de Sáenz y también del amplio abanico del PJ provincial, atomizado en un puñado de bloques, incluido el kirchnerista Partido de la Victoria. En la provincia esperan generar un ahorro de $800 millones al devolver las internas a las cartas orgánicas de cada partido o frente electoral.

Anteayer, cuando Sáenz fue visitado por el ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni (donde anunciaron la reactivación de obras en el Belgrano Cargas), el mandatario afirmó: “En el caso de la provincia sería criterioso y de sentido común, tras un año tan difícil, suspender las PASO”, según consignó el medio local Informate Salta. Antes, Sáenz había cuestionado la implementación de sistemas diferentes para las votaciones nacionales y provinciales, ya que en Salta rige el sistema de Boleta Única Electrónica.

En otra de las provincias con PASO y renovación legislativa en 2021 como Catamarca, el gobernador Raúl Jalil no tiene previsto por lo pronto la suspensión, mencionaron a este medio desde el distrito. En tanto, en Chaco y Buenos Aires la discusión no entró aún en la agenda.