El Calafate: Choferes y artesanos incorporados a la ayuda municipal

La inscripción continúa abierta hasta el 20 de noviembre y se otorgará a mediados del mes siguiente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos. AHORA CALAFATE supo que hasta ayer más de 800 vecinos presentaron sus solicitudes y están a la espera de su aprobación.Además se firmaron convenios individuales con guías de turismo, para que recorran los barrios brindando información a vecinos sobre el tratamiento y separación de residuos. Casi 80 guías realizan esta tarea desde el lunes pasado, y durante 4 horas diarias y durante dos meses.

Similar convenio se está formalizando con choferes de transporte de pasajeros, para que realicen otra contraprestación. Se supo que cerca de 45 de estos trabajadores ya colaboran con las tareas de limpieza en diferentes barrios de la localidad. Algunos con un régimen de 3 días y otros con 5 días, también con una jornada de 4 horas.

Los choferes incorporados son aquellos que no tienen ningún tipo de asistencia, como el IFE o el ATP. Este sector es uno de los que tiene muchos trabajadores temporarios y hay quienes no han sido incorporados por los empleadores, quienes argumentan que el Estado no está brindando una asistencia para ellos.

Como anunció el Intendente Belloni en una conferencia de prensa, también el sector de artesanos será incluido en el plan asistencial. Serán convocados con un formato similar de contraprestación, mediante la cual realizarán tareas de reacondicionamiento en espacios verdes.

Fuente: Ahora Calafate