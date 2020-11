Fernández: «Me han ofrecido vacunarme pero no me parece justo»

El presidente detalló que no se aplicó las dosis a pesar de que cuenta con dos muestras de la la vacuna rusa Sputnik V ya que lo hará el día en que «todos podamos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente».

Alberto Fernández detalló este lunes que cuenta con dos muestras de la vacuna rusa «que me mandaron al comienzo de la discusión» sin embargo remarcó que no se la aplicó ya que «no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse».

En diálogo con Radio 10 explicó: «Me han ofrecido vacunarme algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna pero no me parece justo, por eso no me vacuné»,