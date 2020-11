Caso Fabián Gutiérrez: pidieron apartar a la Policía de Santa Cruz

El abogado defensor de uno de los principales acusados solicitó que la fuerza de seguridad no participe de las pericias telefónicas. «¿Qué credibilidad vamos a tener ahora si fueron los mismos que rompieron el teléfono de Gutiérrez?», cuestionó.

Este martes, en una entrevista radial Carlos Muriete, defensor de Facundo Zaeta, cuestionó duramente al juez Carlos Narvarte, encargado de la causa del asesinato del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez. «Nos negó los resultados de las pericias (al teléfono) de Gendarmería y nos dijo que primero se lo iba a mandar a la Policía. Parece que la Policía es la super parte acá, digamos, el órgano superior a todo que inclusive está más allá de la fiscalía, de la defensa».

«Primero tienen que verlo ellos. Si no pasa por Policía nosotros no podemos tener el derecho de defensa», expresó con ironía tras revelar que se enteró por radio que el teléfono del empresario había sido dañado. «El juez lo reconoció, pero nosotros lo anticipamos hace tres meses cuando presentamos un escrito para que pida una pericia especial y la intervención de Policía Federal. La respuesta que tuvimos fue que mandó a silenciar a Gendarmería y que no dé más información, que nos callemos la boca».

«¿Cómo se rompió? Acuérdense que el teléfono lo encuentran los amigos y la familia. Ellos rastrearon hasta llegar al lugar donde ven que el teléfono estaba funcionando. Por eso lo ubican al teléfono. Estaba en perfecto uso. Lo secuestran y la Policía provincial hace una pericia en la oficina del juez ese día y a partir de ahí rompieron el teléfono. No sé si la torpeza, la falta de experticia o la ineficiencia o la mala intención rompió el teléfono de Gutiérrez», siguió al air de FM Dimensión.

Sobre el final de la nota, Muriete anticipó que fue presentado un recurso de revocatoria. «El juez mandó a hacer otras pericias para que vinculen las llamadas telefónicas y queremos que antes de que se haga una nueva pericia nos permitan ver las conclusiones de la anterior. Pedimos que se suspendan esas nuevas pericias porque él mismo reconoce que el teléfono está roto, lo rompió la Policía, entonces no podemos dejar que los mismo que rompieron los teléfonos ahora hagan la pericia ¿Qué credibilidad vamos a tener ahora si fueron los mismos que rompieron el teléfono de Gutiérrez?».