Leguizamón dejó la UCR con fuertes críticas a Eduardo Costa y Roxana Reyes

El ex edil y candidato a intendente de Río Gallegos explicó los motivos de su dimisión al partido. Dolido por una traición del legislador Evaristo Ruiz apuntó contra el senador y la diputada nacional. «El problema no es el radicalismo sino quienes lo conducen».

Tras permanecer durante aproximadamente 30 años en el radicalismo, Fabián Leguizamón decidió dar un paso al costado y anunció su decisión en un comunicado a través de sus redes sociales. «En esta carta intento demostrar que no me voy por un capricho. Apareció el pragmatismo de Eduardo Costa. Pragmatismo sin valores donde el mismo mandaba a votar a Cristina Kirchner. Hoy, hay una crisis de identidad enorme y el radicalismo debe hacer una autocrítica».

«Cuando Evaristo Ruiz fue presidente del Concejo (de Río Gallegos), junto a los concejales del Frente par la Victoria sacó al presidencia del Concejo y me suspendió. No me dejaron elegir autoridades ni mis propias comisiones de trabajo», recordó tras aclarar que pese a pedir incontables veces su expulsión nunca oyeron su reclamo. «El propio sector de (Eduardo) Costa determinó que no».

«En ese partido no tengo nada que hacer. A veces uno se cansa y te tenés que cuidar más de los de adentro que de los de afuera. Mi renuncia es por personas que pregonan para afuera lo que no hacen para adentro (…) Hoy vale todo y yo no pertenezco a un lugar que no respeta los más mínimos principios.

En otro orden, Fabián Leguizamón reveló que lejos está de abandonar la política y que piensa continuar con Identidad Vecinal, un espacio creado tiempo atrás para sumar al radicalismo por la Ley de Lemas. «Trataremos de llegar a la intendencia».

Fuente: La Opinión Austral