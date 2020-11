Cafiero: «Macri manipuló a los argentinos durante cuatro años»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este sábado por la noche que la carta escrita esta semana por la vicepresidenta Cristina Kirchner es un texto “acertado, que recoge cuestiones emotivas y reivindica la tarea del presidente” Alberto Fernández, y consideró que la exmandataria es una dirigente que tiene la capacidad de “hacer pesar su palabra”.

“Me pareció una carta acertada que recoge cuestiones emotivas en un aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y hace una reivindicación de la tarea del Presidente. Cristina es una dirigente que tiene capacidad de hacer pesar su palabra”, señaló Cafiero en Sobredosis de TV, en C5N.

Con respecto a la frase “hay funcionarios que no funcionan” que figura en unos de las párrafos de la misiva, el jefe de Gabinete interpretó que “sin tener la intención de ser un exégeta”, la Vicepresidenta quiso señalar “errores y aciertos, pero que al peronismo siempre lo van a criticar por su identidad política».

“Se trató de una frase y se hizo un gran recorte por parte de medios que buscan la división al interior del Frente de Todos. Cuando Cristina no habla es porque no apoya al Presidente, y, cuando lo hace, le quiere marcar la cancha al jefe de Estado. Hay una cuestión de diván masivo al que deberían recurrir muchos analistas políticos”, sostuvo Santiago Cafiero.

En relación a la reacción negativa que expresó el expresidente Mauricio Macri a la convocatoria a un diálogo político planteado por Cristina Fernández de Kirchner en la carta, Cafiero consideró que el líder del PRO “está desconectado de la realidad”.

“En medio de la pandemia, Macri dijo en un foro que le preocupaba más el populismo que la pandemia; la verdad que no lo entiendo. Creo que está desconectado de la realidad. Pero debe decidir la gente si seguirá siendo una figura de peso en la política”, remarcó.

En ese sentido, Santiago Cafiero agregó: “Macri manipuló a los argentinos durante cuatro años. Decía defender las instituciones y quiso poner jueces de la Corte por decreto y fomentó el espionaje ilegal contra políticos, periodistas y familiares. Y, ahora, ante una propuesta de diálogo intenta poner condiciones”.

Santiago Cafiero afirmó además que el diálogo político “no se declama; se practica”, y remarcó que el Gobierno nacional dio muestras en estos meses de convocar a la oposición a discutir políticas.

“El Presidente se reunió al menos tres veces con los jefes de las bancadas opositoras y el parlamento tuvo este año más sesiones que en 2019. Por eso, creo que creemos en el diálogo, lo practicamos y no quedamos en la mera declamación”, subrayó.

En relación a las declaraciones de la exdiputada nacional Elisa Carrió contra una eventual vacuna contra el coronavirus, al afirmar que se trata de “un negocio de Cristina Kirchner”, Cafiero indicó que la fundadora de la Coalición Cívica “siempre enciende la máquina de humo”.

“Carrió tiene licencia para decir cualquier cosa sin pagar ningún costo. No hay una receta contra el coronavirus, no se puede decir que se combate con vitaminas. Hay mucho dolor y creo que tenemos que ser más responsables con este tema. Todos tuvimos pérdidas y las vamos a sentir en estas fiestas que se vienen a fin de año. Por eso, tenemos que tener respeto”, sostuvo.

En cuanto a la cuestión de la posesión de las tierras, Santiago Cafiero sostuvo que existe una situación de déficit habitacional “que no se resuelve con una lógica simplista”.

“Hay un déficit de viviendas que se agravó en los últimos cuatro años. En el tema de Guernica, el 80 por ciento de las personas que estaban ocupando esos predios aceptó retirarse y un 20 por ciento no lo hizo y la justicia dictó un desalojo. De todos modos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hizo una tarea excepcional (para dar soluciones a los ocupantes)», evaluó Santiago Cafiero. En este sentido, al referirse a la problemática habitacional, al que definió como «muy serio», el jefe de Gabinete remarcó que «hubo cuatro años (en referencia a la gestión de Cambiemos) en los que no se puso ni un ladrillo en la provincia de Buenos Aires». y señaló que se trata de un tema que «no se resuelve con tomas ni tampoco con palazos y represión», sino «con Estado, con leyes y con normas».

En cuanto al conflicto de la familia Etchevehere en el campo Casa Nueva, en Entre Ríos, el jefe de Gabinete observó que se trató de un tema entre hermanos, y consideró que el dirigente social Juan Grabois impulsa “un proyecto de arraigo” que plantea un modo alternativo de producción agrícola, y eso “no tiene nada que ver con la toma de tierras”.