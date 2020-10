Sin Macri, Carrió armó un mitín en su casa junto a Vidal y Rodríguez Larreta

La líder de la Coalición Cívica (CC),, recibió este viernes en su chacra de Exaltación de la Cruz al jefe de Gobierno porteño,, y a la exgobernadora bonaerense, con el objetivo de “fortalecer” Juntos por el Cambio.

El mitín campestre no contó con la presencia del expresidente, Mauricio Macri, luego de que la titular de la Coalición Cívica dijera esta semana que “ya fue”. “Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana. Él ya fue; fue, quieras o no”, dijo la exdiputada en declaraciones televisivas.

«Mantuvimos una excelente reunión de trabajo para fortalecer y consolidar el equipo y Juntos por el Cambio», publicó Carrió en su cuenta de la red social Twitter. El texto acompaña el posteo de una foto en las que se ve a los dirigentes con barbijo, sentados en un quincho, y de fondo se aprecia un paisaje amplio y arbolado.

Del encuentro también participaron el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Maximiliano Ferraro, y la diputada provincial del mismo espacio, Maricel Etchecoin.

Fuentes de Juntos por el Cambio indicaron que en el encuentro se buscó «reafirmar una relación política que se consolidó en estos años en la provincia y la ciudad», y que se analiza la posibilidad de «construir» una propuesta «dentro» de la coalición opositora.

Los voceros remarcaron que «no se habló sobre candidaturas» de cara al año que viene, porque hoy, el interés de estos dirigentes es que «el país salga adelante respetando la institucionalidad».